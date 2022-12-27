Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул — Новосибирск
Два автомобиля столкнулись на «встречке»
27 декабря 2022, 13:39, Никита Черников
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Человек погиб, ещё тро пострадали при столкновении двух автомобилей в Черепановском районе Новосибирской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась 27 декабря около 07:40 на Чуйском тракте.
По предварительным данным, 33-летний водитель Nissan Tiida ехал со стороны Черепаново в направлении Барнаула. На 132 км трассы он вылетел на «встречку», где столкнулся с Toyota Camry под управлением 47-летнего мужчины.
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