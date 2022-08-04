Сотрудницу алтайского отделения «Почты России» осудят за открытие банковских счетов на недееспособных граждан

Прокурор Алтайского края Антон Герман утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном открытии банковских счетов с использованием паспортов 100 недееспособных граждан, а также раскрытии банковской тайны. Как сообщает пресс-служба ведомства, в совершении преступления подозревают сотрудника алтайского филиала «Почты России».

По версии следователей, обвиняемая, обладая доступом к информационной системе одного из банков для реализации банковской продукции и используя паспорта 100 недееспособных лиц, открыла сберегательные счета на их имя, оформила им банковские карты для получения пенсий и пособий. После этого заявления об открытии счетов, банковские карты, служебные коды, PIN-коды были переданы сотруднику социального учреждения.

«Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 272 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерный доступ с использованием своего служебного положения к компьютерной информации, повлекшей её модификацию, и ч. 2 ст. 183 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе», — заявили в ведомстве.