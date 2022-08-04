Сотрудницу алтайского отделения «Почты России» осудят за открытие банковских счетов на недееспособных граждан
По версии следствия, она открыла сберегательные счета без их ведома, после чего оформила им карты для получения пенсий и пособий. Данные от счетов она передала сотруднику соцучреждения
Прокурор Алтайского края Антон Герман утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном открытии банковских счетов с использованием паспортов 100 недееспособных граждан, а также раскрытии банковской тайны. Как сообщает пресс-служба ведомства, в совершении преступления подозревают сотрудника алтайского филиала «Почты России».
По версии следователей, обвиняемая, обладая доступом к информационной системе одного из банков для реализации банковской продукции и используя паспорта 100 недееспособных лиц, открыла сберегательные счета на их имя, оформила им банковские карты для получения пенсий и пособий. После этого заявления об открытии счетов, банковские карты, служебные коды, PIN-коды были переданы сотруднику социального учреждения.
«Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 3 ст. 272 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неправомерный доступ с использованием своего служебного положения к компьютерной информации, повлекшей её модификацию, и ч. 2 ст. 183 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе», — заявили в ведомстве.