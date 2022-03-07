Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали участника запрещенного «Правого сектора»

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали участника запрещённой в России украинской экстремистской организации «Правый сектор». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«4 марта УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России на территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооружённого формирования «Украинская добровольческая армия» (запрещено в РФ), член запрещённой на территории РФ экстремистской организации «Правый сектор», — сказано в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, при обыске у мужчины обнаружили предметы, указывающие на его принадлежность к организации.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела.