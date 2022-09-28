Стало известно, как мобилизованные будут выплачивать алименты

У мобилизованных, которые обязаны выплачивать алименты, будут вычитать выплаты из денежного довольствия. Такая информация появилась на официальном портале «Объясняем.рф».

«Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов», — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что мобилизованных граждан не будут освобождать от алиментов с довольствия и страховых выплат, поскольку денежное довольствие представляет собой такую же зарплату, как и на «гражданке». Она отметила, что прежде чем обсуждать идею освобождения мобилизованных от уплаты алиментов, необходимо подумать, как защитить в этом случае детей.