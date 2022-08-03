«СтройГАЗу» не удалось продать один из крупнейших железобетонных заводов в Алтайском крае
Желающих принять участие в аукционе по реализации «ЖБИ-100» не нашлось
Торги по продаже полного пакета акций барнаульского завода «ЖБИ-100» не состоялись. Как сообщает «Банкфакс», имущество планировали продать в рамках мероприятий по банкротству холдинга «СтройГАЗ».
Сбор заявок начался 24 июня — у потенциальных участников было время подать документы до 30 июля, однако по истечении срока выяснилось, что на аукцион не нашлось ни одного желающего. Начальная цена завода была установлена в 5 млн рублей, а шаг повышения составлял 5% от этой суммы.
Теперь не исключено, что для привлечения участников начальную цену акционерного капитала снизят.
Напомним, что «ЖБИ-100» было образовано в 1979 году решением Минстроя СССР. Предусмотренная мощность запланированного предприятия должна была составлять 100 тысяч кубометров в год. Это и дало название — завод «ЖБИ-100».
Много лет завод входил в холдинг «СтройГАЗ», который в июне 2018 года признали банкротом с долгом более 1 млрд рублей. Несколькими месяцами ранее — в апреле 2018 года — банкротом признали и «ЖБИ-100». В отношении предприятия было открыто конкурсное производство, назначен управляющий.
Ранее конкурсный управляющий «СтройГАЗа» пытался продать дебиторскую задолженность предприятия одиннадцатью лотами, самый большой из которых составлял 307 млн рублей. Но желающих на них не нашлось.