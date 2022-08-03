«СтройГАЗу» не удалось продать один из крупнейших железобетонных заводов в Алтайском крае

Торги по продаже полного пакета акций барнаульского завода «ЖБИ-100» не состоялись. Как сообщает «Банкфакс», имущество планировали продать в рамках мероприятий по банкротству холдинга «СтройГАЗ».

Сбор заявок начался 24 июня — у потенциальных участников было время подать документы до 30 июля, однако по истечении срока выяснилось, что на аукцион не нашлось ни одного желающего. Начальная цена завода была установлена в 5 млн рублей, а шаг повышения составлял 5% от этой суммы.

Теперь не исключено, что для привлечения участников начальную цену акционерного капитала снизят.

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Напомним, что «ЖБИ-100» было образовано в 1979 году решением Минстроя СССР. Предусмотренная мощность запланированного предприятия должна была составлять 100 тысяч кубометров в год. Это и дало название — завод «ЖБИ-100».

Много лет завод входил в холдинг «СтройГАЗ», который в июне 2018 года признали банкротом с долгом более 1 млрд рублей. Несколькими месяцами ранее — в апреле 2018 года — банкротом признали и «ЖБИ-100». В отношении предприятия было открыто конкурсное производство, назначен управляющий.

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Ранее конкурсный управляющий «СтройГАЗа» пытался продать дебиторскую задолженность предприятия одиннадцатью лотами, самый большой из которых составлял 307 млн рублей. Но желающих на них не нашлось.