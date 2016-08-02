Суд оштрафовал актера Николаева на 150 тысяч рублей за наезд на полисмена

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Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Валерию Николаеву в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Его признали виновным в нападении на полицейского, пишет РИА Новости.

Суд учел раскаяние актера, а также то, что он впервые привлекался к уголовной ответственности. Предполагается, что Николаев сможет исправиться после выплаты штрафа. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

При этом во время разбирательства прокуратура настаивала на условном заключении Николаева на один год, а защита просила о штрафе. Сам актер еще раз попросил прощения у пострадавшего полицейского и заявил, что "больше не будет так поступать".

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Агентство пишет, что в понедельник, 1 августа, актер возместил стражу правопорядка причиненный вред и стороны примирились. Полицейский попросил прекратить уголовное дело, однако прокуратура и суд не удовлетворили его просьбу. Они отметили, что поступок Николаева является общественно опасным и был направлен против представителя власти.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 февраля 2016 года. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Subaru, за рулем которого находился Николаев, и попросили его предъявить документы. Однако актер отказался выполнить это требование и наехал на инспектора, "причинив ему множественные ушибы и ссадины".

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Подчеркивается, что дело по просьбе Николаева рассматривалось в особом порядке. Это означает, что актер полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В таком случае суд не изучает доказательства, не допрашивает свидетелей, а переходит прямо к прениям сторон.