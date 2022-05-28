Такой день. Авария на водопроводе под разворотным кольцом и рубцовские герои, спасшие мать с детьми от пожара

15-летний подросток пропал в посёлке Белоярск Новоалтайска. 27 мая около 18:00 он пошёл на речку в районе ШКМ и с тех пор его местонахождение неизвестно.

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Общество 15-летний подросток пошел на речку в Новоалтайске и пропал

В Алтайском крае прохожие спасли маму с двумя малолетними детьми от пожара и помогли потушить возгорание у соседей.

Хозяевам дома в Рубцовске было не до происшествия, поскольку они были пьяны. Из-за сильного ветра огонь уже почти перекинулся к соседке — матери-одиночке Ольге с двумя детьми, трёхлетним и шестилетним. К счастью, мимо проезжала компания из четырёх человек: Никиты, Серёжи, Ани и Даши.

Они не стали дожидаться спасателей и перелезли через забор. Сергей расчистил подход к дому для пожарных, а после выбил доски из забора, чтобы им проще было пробраться к строению.

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Общество Рубцовские герои: прохожие спасли мать с двумя детьми от пожара в Алтайском крае

В Барнауле устраняют повреждение на теплосети в районе разворотного трамвайного кольца возле Нового рынка. Из-за этого жители близлежащих домов остались без горячей воды, а движение трамваев № 1 и 4 пришлось временно остановить.

Как пояснил директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс, во время гидравлических испытаний произошёл прорыв на трубопроводе диаметром 500 мм. В связи с этим ночью 28 мая пришлось демонтировать участок трамвайного кольца. Место прорыва уже обнаружили, аварийные бригады проводят замену повреждённого участка трубы по 6 метров в прямом и обратном направлении.

Работы должны были завершить к 22:00. После этого начнут заполнять систему и подавать горячую воду жителям. Ночью работники будут восстанавливать разворотное кольцо, чтобы 29 мая утром возобновить движение трамваев.