Такой день. Гибель 14-летнего подростка в Барнауле и сразу два штормовых предупреждения на Алтае

14-летний подросток, пропавший накануне в Барнауле, найден погибшим. О его пропаже стало известно 9 июня. По имеющимся данным, он уехал из посёлка Хлебороб к сестре в Барнаул. В четверг он вышел из дома, сказав, что пойдёт в магазин, и не вернулся. Подробности его смерти не разглашаются.

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Происшествия Пропавший в Барнауле 14-летний подросток погиб

Сразу два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра. По данным синоптиков, 11 июня температура воздуха в регионе может подниматься до +36 градусов, 12 июня — до +33 градусов, а 13 июня столбики термометров могут показывать до +35 градусов.

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Общество Сразу два штормовых предупреждения объявили в Алтайском крае из-за сильной жары

Лобовое столкновение произошло в Шипуновском районе во втором часу дня на 198-м километре трассы А-322. Грузовой автомобиль свалился в кювет, перевернулся на бок и сгорел. Легковая машина перевернулась на крышу, ехавший в ней водитель погиб. Водитель грузовика не пострадал.

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Происшествия Грузовик перевернулся и загорелся после смертельного ДТП с легковушкой на алтайской трассе

Подшефный Алтайскому краю Славяносербский район ЛНР сравним по структуре экономики и численности населения с Первомайским районом. Такую оценку дал глава Сибирского сельсовета района Олег Боронин. По его словам, от региона не требуется «ничего сверхъестественного».