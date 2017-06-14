Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске. Фото с места ЧП
Из-за происшествия пришлось остановить движение других вагонов
14 июня 2017, 08:58
Фото: vk.com/incident_nsk
Трамвай сошел с путей в Новосибирске вечером во вторник, 13 июня. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Новосибирск".
Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.
Инцидент произошел в Кировском районе города с трамваем маршрута №10. В результате ЧП на некоторое время было парализовано движение других вагонов.
На опубликованных снимках видно, что трамвай встал посреди дороги, мешая тем самым также движению авто.
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