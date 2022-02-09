Тренер боксера, который подрался с омоновцем в Бийске, рассказал о своем воспитаннике

Тренер молодого человека, ставшего участником смертельной драки в бийском клубе, рассказал о том, какими качествами обладал его воспитанник. Слова Евгения Шумилова передаёт РЕН ТВ.

Шумилов рассказал, что Павла Мамешина можно было характеризовать только с хорошей стороны. Он техничный боксёр и хороший человек, с которым приятно находиться в коллективе. Специалист также добавил, что не замечал за своим воспитанником спонтанной агрессии.

“Такое не может быть. Никто не верит просто в это”, — сказал Шумилов о драке, в результате которой погиб человек.

Тренер также добавил, что Мамешин вёл здоровый образ жизни и не выпивал.

Напомним, конфликт между молодыми людьми разгорелся в одном из ночных клубов Бийска. В результате драки оппонент Мамешина, 29-летний сотрудник ОМОНа, скончался в больнице не приходя в сознание.

На его похороны пришли 200 человек.