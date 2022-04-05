Три автомобиля провалились под лед с началом потепления в Алтайском крае

Три автомобиля провалились под лёд в Алтайском крае с началом потепления. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Первый случай произошёл неподалёку от села Малетино у Камня-на-Оби. Легковой автомобиль «по колёса» ушёл под воду. Два человека, которые находились внутри, смогли самостоятельно выбраться наружу и добраться до острова. С этого острова их спасли местные жители.

Второй инцидент произошёл в Павловском районе. Здесь под лёд провалились сразу два УАЗа, водители и пассажиры которых возвращались с рыбалки. Люди смогли самостоятельно выйти из машин.

Спасатели напомнили, что лёд на реках с каждым днём становится тоньше, а выезд на него во время потепления опасен.