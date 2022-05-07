У ТЦ «Простор» в Барнауле сбили пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора

В Барнауле у ТЦ «Простор» на улице Малахова сбили пешехода. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Сегодня в 15:10 на улице Малахова в районе дома №86 Д, произошло ДТП — наезд на пешехода, автомобилем „Фольксваген Поло“, под управлением водителя мужчины, 1979 года рождения», — пояснили в региональном ГИБДД.

Предварительно установлено, что пешеход переходил дорогу по переходу, однако на запрещающий сигнал светофора. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пенсионер на электровелосипеде столкнулся с маршрутным такси в Барнауле.