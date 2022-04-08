Установлена личность напавшего на главного редактора «Новой газеты»
Свой поступок полицейским задержанный объяснил тем, что он против предателей
Установлена личность задержанного после нападения на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Это 37-летний индивидуальный предприниматель, специалист в области исследований на полиграфе Илья Марковец. Свой поступок полицейским он объяснил тем, что против предателей, сообщает «112».
О нападении на Дмитрия Муратова стало известно 7 апреля. Инцидент случился в поезде Москва — Самара перед отправлением. Злоумышленники пробрались к журналисту в купе, где один из них облил главреда масляной краской со словами: «Это тебе за пацанов». Другой в тот момент снимал происходящее на камеру. У Муратова диагностировали ожог глаз.