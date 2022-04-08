Установлена личность напавшего на главного редактора «Новой газеты»

Установлена личность задержанного после нападения на главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Это 37-летний индивидуальный предприниматель, специалист в области исследований на полиграфе Илья Марковец. Свой поступок полицейским он объяснил тем, что против предателей, сообщает «112».

О нападении на Дмитрия Муратова стало известно 7 апреля. Инцидент случился в поезде Москва — Самара перед отправлением. Злоумышленники пробрались к журналисту в купе, где один из них облил главреда масляной краской со словами: «Это тебе за пацанов». Другой в тот момент снимал происходящее на камеру. У Муратова диагностировали ожог глаз.