В алтайском селе произошла поножовщина в «Диско-баре»
Мужчина, который решил взяться за нож, приревновал женщину к незнакомцу
23 ноября 2022, 09:41, Илья Звягинцев
В Республике Алтай порыв ревности закончился поножовщиной. Об этом сообщили в региональном СК.
Инцидент произошёл в «Диско-баре» в селе Шебалино. Сельчанин приревновал женщину к незнакомцу и взялся за нож.
Он проследовал в туалет за 29-летним мужчиной и ударил его под ребра. Через некоторое время потерпевший скончался.
Личность злоумышленника помог установить владелец кафе.
Подозреваемого заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
В Барнауле мужчина несколько раз ударил женщину трубой по голове и похитил у неё сумку, так как она не реагировала на его знаки внимания
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