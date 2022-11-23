В алтайском селе произошла поножовщина в «Диско-баре»

В Республике Алтай порыв ревности закончился поножовщиной. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошёл в «Диско-баре» в селе Шебалино. Сельчанин приревновал женщину к незнакомцу и взялся за нож.

Он проследовал в туалет за 29-летним мужчиной и ударил его под ребра. Через некоторое время потерпевший скончался.

Личность злоумышленника помог установить владелец кафе.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.