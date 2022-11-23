В алтайском селе произошла поножовщина в «Диско-баре»

Мужчина, который решил взяться за нож, приревновал женщину к незнакомцу

23 ноября 2022, 09:41, Илья Звягинцев

В Республике Алтай порыв ревности закончился поножовщиной. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошёл в «Диско-баре» в селе Шебалино. Сельчанин приревновал женщину к незнакомцу и взялся за нож.

Он проследовал в туалет за 29-летним мужчиной и ударил его под ребра. Через некоторое время потерпевший скончался.

Личность злоумышленника помог установить владелец кафе.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Барнауле мужчина несколько раз ударил женщину трубой по голове и похитил у неё сумку, так как она не реагировала на его знаки внимания

В Барнауле мужчина несколько раз ударил женщину трубой по голове и похитил у неё сумку, так как она не реагировала на его знаки внимания

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