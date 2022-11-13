В Барнауле больше недели не могут найти пропавшего 26-летнего мужчину

В Барнауле пропал 26-летний Андрей Немцев, сообщается странице поискового отряда «Лиза Алерт».

О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 5 ноября.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

В последний раз горожанина видели в коричневой дублёнке, серых штанах, чёрных кроссовках и серой шапке.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», — говорится в сообщении.