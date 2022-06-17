В Барнауле после сообщения о минировании эвакуировали студентов и сотрудников РАНХиГС

Днем 17 июня студентов и преподавателей Алтайский филиал РАНХиГС эвакуировали после сообщений о минировании, об этом amic.ru, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Письмо о готовящимся взрыве поступило на электронную почту академии.

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«По громкой связи примерно в 16.30 нам сообщили, что объявлена эвакуация и нужно срочно покинуть здание. Мы выбежали, многие не взяли свои сумки и верхнюю одежду. А назад нас уже не впустили. Пришлось занимать деньги, чтобы уехать домой», — рассказала студентка РАНХиГС Ольга.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю amic.ru не смогли прокомментировать ситуации.

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Происшествия В Рубцовске злоумышленники сообщили о минировании больницы

Как ранее сообщал amic.ru, 16 июня в Рубцовске неизвестный сообщил о минировании больницы. Людей эвакуировали из здания. Правоохранители взрывчатки в больнице не нашли.