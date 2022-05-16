Первый в этом году коммунальный фонтан забил в центре Барнаула

Первый в этом году коммунальный фонтан в Барнауле образовался на пересечении улиц Деповская и Профинтерна. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», поток воды пробил асфальт.

Напомним, сейчас в Барнауле проходит опрессовка труб. Она проводится холодной водой, а потому ошпариться при прорывах невозможно.

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Общество Более 140 жилых домов на неделю остались без горячей воды в Барнауле

16 мая в Барнауле стартовала опрессовка теплосетей малых котельных, горячей воды в некоторых частях города не будет до 22-го числа. Ресурс в общей сложности перекрыли для 915 жителей 122 частных и 19 многоквартирных домов. Со сроками и адресами, которые попали под отключение, можно ознакомиться в этом материале.