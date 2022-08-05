В МЧС предупредили о повышенной пожароопасности в Алтайском крае

Высокая вероятность возникновения пожаров прогнозируется на территории Алтайского края с 6 по 8 августа, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В Алтайском крае в период с 6 по 8 августа местами по краю сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости)», — говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве призвали не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнём.

Из-за прогнозируемой сильной жары (до +31 градуса) спасатели также рекомендуют не находиться долго на солнце, носить светлую одежду с головным убором, пить больше воды и купаться только в предназначенных для этого местах и в трезвом виде.