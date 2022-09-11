В Новосибирске не стали возбуждать уголовное дело после падения младенца на пол во время родов

Новосибирские следователи не стали заводить уголовное дело после того как младенец упал на пол во время родов, сообщает «КП-Новосибирск».

Издание отмечает, что после случившегося Минздрав, СК и прокуратура организовали проверки. Однако бабушке пострадавшей девочки следователи в итоге вручили постановление об отказе в возбуждении дела.

«На допросах медики в один голос говорят, что не видели, не слышали, ничего не помнят. Не понимают, по их словам, каким образом ребёнок получил травмы. Следователь пояснила мне, что акушер-гинеколог ту ночь, когда рожала моя дочь, помнит смутно. Говорит, всё как в тумане было», — рассказала сибирячка.

Новости

Происшествия Сибирячка обвинила в смерти дочки врачей роддома, где другой младенец упал на пол во время родов

По её словам, следователи допросили в качестве свидетелей только медработников, а с другими роженицами общаться не стали. Из постановления также следует, что роды у мамы потерпевшей проходили спокойно, за ней пристально следили и не грубили. Врач акушер-гинеколог рассказала, что роженицу всё время сопровождала акушерка. При этом когда она отошла лишь на миг опустить кровать для беременной, то якобы именно в этот момент и родился ребёнок.

«Когда кровать опустили, пациентке сказали лечь на неё. Но та продолжала стоять. Подходя к пациентке, акушер увидела, что ребёнок стал выходить. Она ухватила его, но точно не знает за что, так как всё происходило очень быстро. А потом сразу же передала младенца врачу-неонатологу. В связи с нахождением в состоянии стресса, так как такая ситуация происходила впервые, некоторые моменты она помнит смутно. Любое родоразрешение, по словам врача, травматичный процесс, поэтому причины появления травм головы у ребёнка она объяснить не может», — следует из показаний акушера-гинеколога.

Новости

Происшествия В новосибирском роддоме младенец упал на пол во время родов и получил перелом черепа

Одна из акушерок также заявила, что роженица её не слушала и после родов вела себя неадекватно, когда ей якобы пытались оказать медицинскую помощь. В заключении постановления говорится, что в возбуждении дела отказано в связи с отсутствием состава преступления.

Однако исход может измениться, поскольку результаты судмедэкспертизы ещё не поступили в следственный отдел. Пока же следователи заключили, что проверка не установила факт оказания услуг, не отвечающих требованиям и безопасности жизни и здоровья новорождённой.

Бабушка потерпевшей добавила, что сейчас никаких действий по делу не проводится, но всё может измениться после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Женщина рассказала, что написала жалобы в суд и прокуратуру в надежде дать делу ход. Девочка же, по её словам, чувствует себя хорошо.