В Новосибирске у барнаульца из машины украли рюкзак и баночку меда
Злоумышленники разбили стекло и вытащили из автомобиля всё, до чего смогли добраться
13 ноября 2022, 10:46, Илья Звягинцев
Барнаулец рассказал о неудачной поездке в Новосибирск, в ходе которой он лишился нескольких личных вещей. Историю горожанина опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Неизвестные выбили стекло в автомобиле барнаульца, после чего вытащили из машины всё, до чего смогли добраться.
«Вот так закончилась очередная поездка в Новосибирск. Добыча негодяев: рюкзак, термос с чаем, второй с кипятком, банка кофе, баночка мёда», — написал раздосадованный барнаулец.
При этом мужчина отметил, что у некоторых людей на заднем сиденье автомобиля может лежать очень много важных вещей.
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