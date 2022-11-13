В Новосибирске у барнаульца из машины украли рюкзак и баночку меда

Барнаулец рассказал о неудачной поездке в Новосибирск, в ходе которой он лишился нескольких личных вещей. Историю горожанина опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Неизвестные выбили стекло в автомобиле барнаульца, после чего вытащили из машины всё, до чего смогли добраться.

«Вот так закончилась очередная поездка в Новосибирск. Добыча негодяев: рюкзак, термос с чаем, второй с кипятком, банка кофе, баночка мёда», — написал раздосадованный барнаулец.

При этом мужчина отметил, что у некоторых людей на заднем сиденье автомобиля может лежать очень много важных вещей.