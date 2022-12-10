В гаражном кооперативе в Кировском районе Новосибирска из-за взрыва в результате разгерметизации газового баллона оказались повреждены десять гаражей, три из них полностью разрушены, сообщили в МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила спасателям 10 декабря в 10:53. Горения на месте не происходило.

«Всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трёх повреждены стены, у четырёх повреждены ворота. В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется», — указали в ведомстве.

В пресс-службе областного управления СК отметили, что во время разбора завалов нашли тело мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Утром 10 декабря стало известно, что в Барнауле пожарные ликвидировали открытое горение на шинном заводе. С пламенем боролись больше суток.