В Сибири две девочки провалились под лед и погибли

В Красноярском крае две школьницы провалились под лёд и погибли. Об этом сообщает NGS 24.

По информации источников, девочки 14 и 15 лет учились в разных школах, но дружили. Они вышли на прогулку. Вместе их зафиксировали несколько камер видеонаблюдения.

В ходе прогулки подростки решили выйти на лёд реки. Происходящее они снимали на видео и транслировали в социальных сетях.

В какой-то момент девочки решили пройти к образовавшейся полынье и пропали. На льду их видели несколько свидетелей.

Спасатели ищут тела школьниц. Работу усложняет сильное течение и мутная вода.