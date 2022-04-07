В Сибири две девочки провалились под лед и погибли
Свою прогулку школьницы снимали и транслировали в социальных сетях
7 апреля 2022, 12:56, Илья Звягинцев
В Красноярском крае две школьницы провалились под лёд и погибли. Об этом сообщает NGS 24.
По информации источников, девочки 14 и 15 лет учились в разных школах, но дружили. Они вышли на прогулку. Вместе их зафиксировали несколько камер видеонаблюдения.
В ходе прогулки подростки решили выйти на лёд реки. Происходящее они снимали на видео и транслировали в социальных сетях.
В какой-то момент девочки решили пройти к образовавшейся полынье и пропали. На льду их видели несколько свидетелей.
Спасатели ищут тела школьниц. Работу усложняет сильное течение и мутная вода.
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