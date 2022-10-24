Водитель Renault Logan пострадал при столкновении с грузовиком на Алтае

Водитель Renault Logan пострадал при столкновении с грузовым автомобилем на алтайской трассе, рассказали в паблике «Бийск 22».

Авария случилась 23 октября на на Чуйском тракте в районе села Сростки Бийского района. «Водитель Renault уснул, выехал на „встречку“ и столкнулся с грузовиком Volvo», — говорится в сообщении.

Фото: «Бийск 22»

При этом на опубликованных кадрах можно заметить, что легковушка получила серьёзную вмятину в задней части кузова. В комментариях усомнились, что вина в произошедшем лежит на водителе Logan.

«Что-то не сходится. Морда у Logan целая, след от торможения явно фуры, ведет со своей полосы на „встречку“ — похоже, фура проморгала медленно едущий Logan, в последний момент пыталась увернуться на „встречку“ — но задела легковую», — предположил один из комментаторов.