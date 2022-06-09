Водитель утопил каршеринговый автомобиль в Новосибирске

В Новосибирске водитель утопил каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo в глубокой луже, сообщает «АСТ-54».

Инцидент случился возле дома № 7/2 на улице Виталия Потылицына.

Фото: «АСТ-54»

По информации очевидца, автомобилист сначала громко сигналил, потом разогнался и на полном ходу попытался выпрыгнуть из салона. Сделал он это однако слишком поздно и упал в воду вместе с машиной.

Что стало причиной такого поступка — пока неизвестно.

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