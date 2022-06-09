Водитель утопил каршеринговый автомобиль в Новосибирске
Автомобилист попытался выпрыгнуть на ходу из салона, но и сам оказался в воде
9 июня 2022, 12:20, Никита Черников
В Новосибирске водитель утопил каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo в глубокой луже, сообщает «АСТ-54».
Инцидент случился возле дома № 7/2 на улице Виталия Потылицына.
Фото: «АСТ-54»
По информации очевидца, автомобилист сначала громко сигналил, потом разогнался и на полном ходу попытался выпрыгнуть из салона. Сделал он это однако слишком поздно и упал в воду вместе с машиной.
Что стало причиной такого поступка — пока неизвестно.
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