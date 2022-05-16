Все школы российского города получили сообщения о «минировании»

В Хабаровске «заминировали» все школы и детсады, сообщает администрация города.

Дети и педагоги эвакуированы, образовательный процесс возобновят после того, как здания осмотрят специалисты.

В мэрии подчёркивают, что во все школы города, а также в местный ТЦ и аэропорт сообщения о заложенных «бомбах» поступали на прошлой неделе.

В начале мая барнаульские школы, вокзал и аэропорт тоже получали сообщения о минировании, писали СМИ.