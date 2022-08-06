Заключённые напали на сотрудников колонии в Калмыкии. Один человек погиб

Осуждённые напали на сотрудников колонии в Калмыкии. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на данные Следственного комитета.

Инцидент произошёл 5 августа. По предварительным данным, заключённые вооружились арматурой и заточенной пластиной. Двое мужчин сговорились и в назначенное время совершили нападение на сотрудников колонии.

После нападения они попытались укрыться на территории общежития. При попытке задержать нападавших пострадали ещё шесть человек.

Всего на данный момент пострадавшими считаются семь человек. Один сотрудник погиб.

Следователи возбудили уголовное дело.