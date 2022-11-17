Жена арестованного на Камчатке барнаульского гида собирает деньги

Жена алтайского гида Ивана Алабугина, задержанного на Камчатке по делу о происшествии при восхождении на Ключевскую Сопку, собирает деньги на помощь мужу. Пост на эту тему девушка опубликовала в социальных сетях.

Напомним, что 3 сентября во время восхождения на высоте около 4500 метров в результате происшествия в группе погибли 9 человек из 12.

По словам супруги гида, к Ивану ещё не прилетел адвокат, но следователи уже допросили его без присутствия защитника.

«Напомню, что в момент трагедии на вулкане Вани не было. Он спускал вниз двух туристов, которым стало плохо на восхождении. Все, кто следил за трагическими событиями на Ключевской Сопке, все, кто понимают, что пережил мой муж, все, кто были хоть раз в горах, знают, что Ваня сделал всё возможное и невозможное», — написала Виктория на своей странице во «ВКонтакте».

В первую очередь семье нужна финансовая помощь на оплату услуг адвоката.

О задержании Ивана Алабугина стало известно 16 ноября. Его в качестве подозреваемого допросили по делу «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц».

Ивана могут заключить под стражу.