Жительница Барнаула соврала полиции о попытке убийства, чтобы отомстить мужу

В Барнауле женщина обвинила супруга в попытке убийства, чтобы отомстить ему. Как сообщает «КП-Алтай», на январских праздниках пара поссорилась — мужчине помешала громкая музыка, включённая женщиной, и он выключил её.

Жене не понравилось такое поведение, она вызвала в полицию и пожаловалась, что муж якобы угрожал ей убийством и душил проводом от зарядного устройства. Через некоторое время обман вскрылся.

В результате суд признал женщину виновной в ложном доносе и с учётом смягчающих обстоятельств назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.