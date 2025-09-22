Прокуратура начала проверку, после того как россиянка оставила дочь в отеле Бангкока

О пропаже девушки по имени Эрика стало известно 18 сентября

22 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Пропавшая россиянка / Фото: Telegram-канал Shot

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту ЧП с россиянкой в Таиланде, которая оставила в гостинице Бангкока свою четырехлетнюю дочь и исчезла. Надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства происшествия и проверить соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Сообщалось, что Эрика вышла из такси в оживленном районе столицы Таиланда, где расположено множество баров и кафе, и пропала. В отеле при этом осталась ее маленькая дочь. Ребенка нашли сотрудники гостиницы, после чего девочку передали полиции, а затем – в детский дом.

Поначалу обсуждалась версия о возможном похищении россиянки. Однако позже выяснилось, что Эрика все это время находилась в Бангкоке. Ее обнаружили в одном из хостелов, где, по словам источников, она занималась косметическими процедурами.

Теперь прокуратура будет разбираться, какие последствия повлекли ее действия, и оценит, нарушены ли права ребенка.