Прокуратура начала проверку, после того как россиянка оставила дочь в отеле Бангкока
О пропаже девушки по имени Эрика стало известно 18 сентября
22 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту ЧП с россиянкой в Таиланде, которая оставила в гостинице Бангкока свою четырехлетнюю дочь и исчезла. Надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства происшествия и проверить соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Сообщалось, что Эрика вышла из такси в оживленном районе столицы Таиланда, где расположено множество баров и кафе, и пропала. В отеле при этом осталась ее маленькая дочь. Ребенка нашли сотрудники гостиницы, после чего девочку передали полиции, а затем – в детский дом.
Поначалу обсуждалась версия о возможном похищении россиянки. Однако позже выяснилось, что Эрика все это время находилась в Бангкоке. Ее обнаружили в одном из хостелов, где, по словам источников, она занималась косметическими процедурами.
Теперь прокуратура будет разбираться, какие последствия повлекли ее действия, и оценит, нарушены ли права ребенка.
12:07:17 22-09-2025
"...она занималась косметическими процедурами..."
😁
Это теперь так называется?
12:54:29 22-09-2025
Судьба потаскушки
17:33:02 22-09-2025
Кхм... (12:07:17 22-09-2025) "...она занималась косметическими процедурами..."😁Э... Ушивала разносившееся.