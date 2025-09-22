НОВОСТИОбщество

Прокуратура начала проверку, после того как россиянка оставила дочь в отеле Бангкока

О пропаже девушки по имени Эрика стало известно 18 сентября

22 сентября 2025, 10:45, ИА Амител

Пропавшая россиянка / Фото: Telegram-канал Shot
Пропавшая россиянка / Фото: Telegram-канал Shot

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту ЧП с россиянкой в Таиланде, которая оставила в гостинице Бангкока свою четырехлетнюю дочь и исчезла. Надзорное ведомство намерено установить все обстоятельства происшествия и проверить соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Сообщалось, что Эрика вышла из такси в оживленном районе столицы Таиланда, где расположено множество баров и кафе, и пропала. В отеле при этом осталась ее маленькая дочь. Ребенка нашли сотрудники гостиницы, после чего девочку передали полиции, а затем – в детский дом.

Поначалу обсуждалась версия о возможном похищении россиянки. Однако позже выяснилось, что Эрика все это время находилась в Бангкоке. Ее обнаружили в одном из хостелов, где, по словам источников, она занималась косметическими процедурами.

Теперь прокуратура будет разбираться, какие последствия повлекли ее действия, и оценит, нарушены ли права ребенка.

дети Прокуратура Отдых в Таиланде

Комментарии 3

Avatar Picture
Кхм...

12:07:17 22-09-2025

"...она занималась косметическими процедурами..."
😁
Это теперь так называется?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:29 22-09-2025

Судьба потаскушки

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:02 22-09-2025

Кхм... (12:07:17 22-09-2025) "...она занималась косметическими процедурами..."😁Э... Ушивала разносившееся.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров