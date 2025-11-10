Прокуратура проводит проверку в барнаульском детсаду, где ребенок сломал руку

Поставлена задача детально разобраться в произошедшем и дать правовую оценку

10 ноября 2025, 10:46, ИА Амител

Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru

В барнаульском детском саду № 18, где якобы уволили младшего воспитателя после травмирования ребенка во время прогулки, проводится проверка по поручению прокурора Алтайского края.

Ранее сообщалось, что на территории детсада спилили деревья, однако пеньки оставили. Во время прогулки один ребенок толкнул другого, тот упал с пенька и сломал руку. В момент происшествия воспитатель находилась с детьми, а нянечка убиралась в группе. При этом ответственность руководство возложило на нянечку, потребовав от нее написать заявление об увольнении.

«Поставлена задача детально разобраться в произошедшем и дать правовую оценку, изучить оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, проверить соблюдение требований закона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали в ведомстве.

Как уточнили в комитете по образованию администрации Барнаула, инцидент произошел 27 октября. По факту происшествия руководство детсада провело служебное расследование, которое установило, что причиной инцидента стало нарушение воспитателем должностных обязанностей.

«По итогам воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности. Специалисты комитета проведут в дошкольном учреждении выездную проверку», – отметили в комитете.

Что касается младшего воспитателя группы, то, как уточняется, он подал заявление об увольнении по собственному желанию 30 октября.

В настоящее время заявление находится на рассмотрении, трудовой договор с сотрудником не расторгнут, он продолжает исполнять свои трудовые обязанности.

Ранее в детсаду под Новосибирском мальчик с переломом позвоночника остался без помощи. При этом воспитательница, не доглядевшая за ребенком, до сих пор работает с детьми.