Пропагандирующий трезвость рэпер TRUEтень впал в кому после передозировки наркотиками
Из-за тяжелого состояния артиста пришлось отменить его ближайшие концерты
02 октября 2025, 22:10, ИА Амител
Рэпер TRUEтень (Тарас Мехряков), известный пропагандой здорового образа жизни и трезвости, был госпитализирован с передозировкой и впал в кому. По данным Mash, 25 сентября музыканта в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он провел сутки на аппарате ИВЛ.
Из-за тяжелого состояния артиста пришлось отменить его ближайшие концерты в Смоленске, Брянске, Орле и Ростове-на-Дону. Творчество TRUEтня, основанное на идеях здорового образа жизни и отказа от наркотиков, сделало эту ситуацию особенно противоречивой.
В настоящее время врачам удалось стабилизировать состояние музыканта, и его перевели в реабилитационный центр.
23:21:27 02-10-2025
Просто гавнюк!
00:18:38 03-10-2025
Паша Техник. Апрель
06:30:28 03-10-2025
Пчелы против меда...
07:54:42 03-10-2025
Такая субкультура, на людях правильные, за кулисами чудят. Походу идет по пути Паши Техника.
08:34:48 03-10-2025
В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем!
08:40:12 03-10-2025
Гость (08:34:48 03-10-2025) В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем!... Кома от передоза у фаната ЗОЖ - это соринка?
09:22:00 03-10-2025
Гость (08:34:48 03-10-2025) В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем!... Чушь не пори, ей больно. Я, например, наркотики не употребляю, откуда бревно? Или ты про себя?
10:07:33 03-10-2025
Испокон веков РЭП был музыкой наркоманов для наркоманов.
Как и Шансон для приблатнёной блататы.
Нормальные люди слушают классическую музыку.
11:11:56 03-10-2025
Гость (10:07:33 03-10-2025) Испокон веков РЭП был музыкой наркоманов для наркоманов....
Какие у вас впечатления от транскрипции "Кармен-сюиты" для струнных и ударных в исполнении симфонического оркестра Мариинки под управлением Георгиева? Мне кажется вторая скрипка не дотягивает звук в тех местах, где необходимо играть фортиссимо.
11:28:42 03-10-2025
Гость (11:11:56 03-10-2025) Какие у вас впечатления от транскрипции "Кармен-сюиты" д... Да все она дотягивает! Это третья лажает...
11:38:25 03-10-2025
Гость (11:11:56 03-10-2025) вторая скрипка не дотягивает звук в тех местах Ей уже сделали предупреждение.
Если продолжит - натянем на барабан.