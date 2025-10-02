Пропагандирующий трезвость рэпер TRUEтень впал в кому после передозировки наркотиками

Из-за тяжелого состояния артиста пришлось отменить его ближайшие концерты

02 октября 2025, 22:10, ИА Амител

Репер TRUEтень / Фото: Telegram-канал Mash

Рэпер TRUEтень (Тарас Мехряков), известный пропагандой здорового образа жизни и трезвости, был госпитализирован с передозировкой и впал в кому. По данным Mash, 25 сентября музыканта в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он провел сутки на аппарате ИВЛ.

Из-за тяжелого состояния артиста пришлось отменить его ближайшие концерты в Смоленске, Брянске, Орле и Ростове-на-Дону. Творчество TRUEтня, основанное на идеях здорового образа жизни и отказа от наркотиков, сделало эту ситуацию особенно противоречивой.

В настоящее время врачам удалось стабилизировать состояние музыканта, и его перевели в реабилитационный центр.