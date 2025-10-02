НОВОСТИОбщество

Пропагандирующий трезвость рэпер TRUEтень впал в кому после передозировки наркотиками

Из-за тяжелого состояния артиста пришлось отменить его ближайшие концерты

02 октября 2025, 22:10, ИА Амител

Репер TRUEтень / Фото: Telegram-канал Mash
Репер TRUEтень / Фото: Telegram-канал Mash

Рэпер TRUEтень (Тарас Мехряков), известный пропагандой здорового образа жизни и трезвости, был госпитализирован с передозировкой и впал в кому. По данным Mash, 25 сентября музыканта в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он провел сутки на аппарате ИВЛ.

Из-за тяжелого состояния артиста пришлось отменить его ближайшие концерты в Смоленске, Брянске, Орле и Ростове-на-Дону. Творчество TRUEтня, основанное на идеях здорового образа жизни и отказа от наркотиков, сделало эту ситуацию особенно противоречивой.

В настоящее время врачам удалось стабилизировать состояние музыканта, и его перевели в реабилитационный центр.

Avatar Picture
Точка

23:21:27 02-10-2025

Просто гавнюк!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:18:38 03-10-2025

Паша Техник. Апрель

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:30:28 03-10-2025

Пчелы против меда...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:54:42 03-10-2025

Такая субкультура, на людях правильные, за кулисами чудят. Походу идет по пути Паши Техника.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:48 03-10-2025

В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:12 03-10-2025

Гость (08:34:48 03-10-2025) В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем!... Кома от передоза у фаната ЗОЖ - это соринка?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:22:00 03-10-2025

Гость (08:34:48 03-10-2025) В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем!... Чушь не пори, ей больно. Я, например, наркотики не употребляю, откуда бревно? Или ты про себя?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:33 03-10-2025

Испокон веков РЭП был музыкой наркоманов для наркоманов.
Как и Шансон для приблатнёной блататы.
Нормальные люди слушают классическую музыку.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:56 03-10-2025

Гость (10:07:33 03-10-2025) Испокон веков РЭП был музыкой наркоманов для наркоманов....
Какие у вас впечатления от транскрипции "Кармен-сюиты" для струнных и ударных в исполнении симфонического оркестра Мариинки под управлением Георгиева? Мне кажется вторая скрипка не дотягивает звук в тех местах, где необходимо играть фортиссимо.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:42 03-10-2025

Гость (11:11:56 03-10-2025) Какие у вас впечатления от транскрипции "Кармен-сюиты" д... Да все она дотягивает! Это третья лажает...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:25 03-10-2025

Гость (11:11:56 03-10-2025) вторая скрипка не дотягивает звук в тех местах Ей уже сделали предупреждение.
Если продолжит - натянем на барабан.

  3 Нравится
Ответить
