Вдоль оврага будущего парка 300-летия Барнаула установили металлический забор

10 сентября 2025, 10:15, ИА Амител

Будущий парк 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа" / Фото: amic.ru

Продолжаются работы по обустройству будущего парка 300-летия Барнаула на пустыре за ТЦ "Европа". Рабочие формируют пешеходную аллею, а вдоль оврага поставили забор, сообщил корреспондент amic.ru.

Напомним, в 2025 году на благоустройство территории выделили порядка 90 млн рублей. Работы разделили на несколько этапов, сейчас они ведутся ближе к улице Шумакова. Там сформируют пешеходные дорожки из плитки, смонтируют освещение и системы видеонаблюдения, установят туалет, спортивные элементы, игровые комплексы и малые архитектурные формы.

Кроме того, в будущем парке высадят 190 деревьев и более 2,5 тыс. кустарников, а также засеют газон.

Как уточняет "Толк", забор вдоль оврага временный и предназначен для обеспечения безопасности пешеходов. После завершения работ ограждение демонтируют.