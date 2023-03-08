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Путин наградил россиянок за выдающиеся заслуги

Президент подчеркнул, что женщины вносят огромный вклад в развитие государства

08 марта 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин вручил россиянкам награды за выдающиеся заслуги. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Он отметил, что женщины вносят весомый вклад в развитие страны, достижение общенациональных задач и создание достойного будущего.

"В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьёзных, значимых результатов", – сказал Путин.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта.

Комментарии 2

  • Интересно, кого и за что наградили?
    08 марта, Гость   Ответить
  • Пуста статья, "замах - хуже удара!" Действительно - кого и за ЧТО!???
    09 марта, Гость   Ответить
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