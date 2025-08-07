Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с Трампом
Российский лидер отметил, что у Кремля много друзей, которые готовы помочь организовать мероприятие подобного рода
07 августа 2025, 20:35, ИА Амител
Президент Владимир Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер отметил, что у Кремля много друзей, которые готовы помочь организовать мероприятие подобного рода.
«Один из друзей – президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал он журналистам.
Путин подчеркнул, что заинтересованность в переговорах была проявлена с обеих сторон и не важно, кто первый заговорил об этом. Кроме того, он не против встречи с Владимиром Зеленским, однако до этого пока далеко.
