Путину доверяют 77% опрошенных россиян
Уровень поддержки ЕР составил 43%
06 февраля 2026, 21:30, ИА Амител
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из опроса фонда "Общественное мнение", результаты которого приводит ТАСС.
«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (80%, +1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в результатах опроса.
Работу правительства РФ положительно оценили 55% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% участников опроса. Уровень поддержки "Единой России" составил 43%.
Ранее социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что большинство россиян надеются на завершение СВО в 2026 году.
В чём доверяют ?
22:07:41 06-02-2026
Очередная ложь.
23:13:12 06-02-2026
Валентина (22:07:41 06-02-2026) Очередная ложь.... чем докажешь?
23:26:05 06-02-2026
Валентина (22:07:41 06-02-2026) Очередная ложь.... Да. Это действительно ложь. Ему доверяют значительно больше.
Совсем рехнулись.
01:38:48 07-02-2026
Гость (23:26:05 06-02-2026) Да. Это действительно ложь. Ему доверяют значительно больше.... Да, ЕР только очень подводит своим низким рейтингом 43. Можно сказать, позорит Президента.
09:02:14 09-02-2026
Гость (01:38:48 07-02-2026) Да, ЕР только очень подводит своим низким рейтингом 43. Можн... Не ровняйте президента с ЕР, да он не является членом ЕР(он самовыдвеженец) и не принимает участия в голосовании, где большинством ЕР принимаются законы в Думе, которые всё более ухудшают жизнь простого человека.
23:26:29 06-02-2026
Валентина (22:07:41 06-02-2026) Очередная ложь.... не ложь, а клади нужно говорить, чему вас мама учила?!
23:06:51 06-02-2026
Цены на ЖКХ растут,новые налоги вводятся,уровень жизни падает,а народ на 77 % радуются что происходит в стране-чудеса просто
00:32:55 07-02-2026
гость (23:06:51 06-02-2026) Цены на ЖКХ растут,новые налоги вводятся,уровень жизни падае... Мазахисты?)
09:03:31 09-02-2026
гость (23:06:51 06-02-2026) Цены на ЖКХ растут,новые налоги вводятся,уровень жизни падае...
Все вопросы к ЕР(единый рот)который сжирает всё ,что не положи, и требует с народа всё больше и больше
10:52:08 09-02-2026
Гость (09:03:31 09-02-2026) Все вопросы к ЕР(единый рот)который сжирает всё ,что не ... да чего ЕР, бери круче - Обэма и НАТА
23:09:26 06-02-2026
Получается коллективная ответственность за происходящее
23:26:03 06-02-2026
мне кажется больше, все мое окружение друзья и пр. - все положительно относятся. Огромное сообщество
00:31:08 07-02-2026
опросили аж 100 человек? Или все 140 миллионов , включая новорожденных? Или только в Кремле?
01:44:29 07-02-2026
Надо правильно записывать, 80% россиян-олигархов))
06:59:25 07-02-2026
Мошенники вопреки всякой логики обманывают россиян на миллионы. Видимо фонд "Общественное мнение" которое взято в скобки перенял опыт у этих мошенников.
07:30:09 07-02-2026
Ну и тогда пусть не ноют!
08:25:32 07-02-2026
Днем раздается настойчивый звонок. На экране "ВЦИОМ". Не стал трубку снимать, такое доверие к ВЦИОМ.
08:51:09 07-02-2026
Как с ифляцией 6%,а на самом деле?
09:13:43 07-02-2026
И эти же люди жалуются, что им проезд повысили...
11:55:03 07-02-2026
Гость (09:13:43 07-02-2026) И эти же люди жалуются, что им проезд повысили...... Да! Такое бывает, когда у народа в голове осталась одна извилина.
21:22:12 08-02-2026
Гость (09:13:43 07-02-2026) И эти же люди жалуются, что им проезд повысили...... при чем тут президент, вы совсем сумасшедший? это региональные власти вытворяют до первого "зажима"
10:49:38 09-02-2026
Гость (21:22:12 08-02-2026) при чем тут президент, вы совсем сумасшедший? это региональн... мдаа, как вы живете вообще с такими знаниями и мироощущением? Хотя, узкие специалисты говорят, что очень счастливо)
10:32:35 07-02-2026
Оставшиеся 23% пожалеют.
11:41:46 07-02-2026
Да да, а в сообщении рядом о том, что на курортах Египта, Вьетнама, Тайланда все забито россиянами. От нищеты всё видимо.
14:34:55 07-02-2026
Гость (11:41:46 07-02-2026) Да да, а в сообщении рядом о том, что на курортах Египта, Вь... Как не парадоксально, именно поэтому, т.к. на родине отдых такого уровня не по карману гражданам, увы. Египет, Таиланд и Вьетнам гораздо дешевле, чем курорты Краснодарского края. Этим летом отдыхали в Аланье - 153 000 (100 000 проживание, отель Celine,*3, остальное перелет) на двоих на 10 дней с перелетом (чартерный рейс, назад вообще повезло, летели как буржуи бизнес-классом), 3 разовое питание включено шведский стол от пуза, первая линия, пляж и море бесплатно, ремонт в отеле уровень Алтики. За 10 дней на экскурсии (3-х часовое плавание на пиратском корабле с пенной вечеринкой и едой, 14 часовая с трансфером поездка в каньон Тазы, 4 -х часовой рафтинг в горах с питанием и просто чумовыми, веселыми русскоговорящими инструкторами, экскурсия и подъем на канатке на древнюю крепость) и покушать вне отеля (фисташки, фрукты, осьминоги на гриле на рыбном рынке, алкоголь в супермаркете, мороженка, кокосы и т.д.) потратили 300 долларов (23000 руб!!!!). И для сравнения удалось съездить в родной горный одним днем и за день без проживания ушло: 3500 на бензин, 4000р. прокатиться на лодках по Катуни (30 мин.) 4000р. за позагорать 2 часа на бассейне в Баранголе (Царской охоте), кофе на заправках, попить и хотдоги 1500 примерно, обед и ужин в Орлином гнезде (уровень забегаловки сейчас) 7000р. на двоих. Итого: за 1 день в любимом Горном мы потратили 20000р., и 23000 за 10 дней в Турции. Есть разница, как думаете? Где дешевле отдохнуть и где впечатлений вы больше получите? Лично я больше не могу себе позволить Горный Алтай((( для меня это неподъемная стоимость, если мы рассматриваем равноценный по уровню отдых.
21:24:21 07-02-2026
Гость (14:34:55 07-02-2026) Как не парадоксально, именно поэтому, т.к. на родине отдых т... Кому-то главное пожрать...
22:45:11 07-02-2026
Гость (21:24:21 07-02-2026) Кому-то главное пожрать...... ну так не жрите...
16:26:56 08-02-2026
Гость (14:34:55 07-02-2026) Как не парадоксально, именно поэтому, т.к. на родине отдых т... Я вам рекомендую к банкиру Грефу ,там говорят ,,бюджетные ,,цены на все услуги ,это в Манжерке …
19:15:41 08-02-2026
Гость (16:26:56 08-02-2026) Я вам рекомендую к банкиру Грефу ,там говорят ,,бюджетные ,,... да не потяну я) там сутки, как весь наш тур в Турцию стоит, пусть сам там отдыхает...в Куршавель наверное дешевле слетать, чем в Манжероке теперь
12:04:50 07-02-2026
Достаточно почитать РИА Новости или заглянуть в Тик-Ток. И цифра 77 может вырасти до 100 процентов. С приставкой - не.
19:14:21 07-02-2026
Меняем минус на плюс и вуаля! Вот весь смысл статистики. И вообще там цифры указываются какие надо и удобно в данный момент указать.