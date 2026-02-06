Путину доверяют 77% опрошенных россиян

Уровень поддержки ЕР составил 43%

06 февраля 2026, 21:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из опроса фонда "Общественное мнение", результаты которого приводит ТАСС.

«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (80%, +1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в результатах опроса.

Работу правительства РФ положительно оценили 55% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% участников опроса. Уровень поддержки "Единой России" составил 43%.

Ранее социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что большинство россиян надеются на завершение СВО в 2026 году.