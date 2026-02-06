НОВОСТИПолитика

Путину доверяют 77% опрошенных россиян

Уровень поддержки ЕР составил 43%

06 февраля 2026, 21:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77% россиян, следует из опроса фонда "Общественное мнение", результаты которого приводит ТАСС.

«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (80%, +1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в результатах опроса.

Работу правительства РФ положительно оценили 55% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% участников опроса. Уровень поддержки "Единой России" составил 43%.

Ранее социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что большинство россиян надеются на завершение СВО в 2026 году.

Владимир Путин Россия Статистика опросы

Комментарии 32

Avatar Picture
Гость

21:39:40 06-02-2026

В чём доверяют ?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валентина

22:07:41 06-02-2026

Очередная ложь.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

23:13:12 06-02-2026

Валентина (22:07:41 06-02-2026) Очередная ложь.... чем докажешь?

  -40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:05 06-02-2026

Валентина (22:07:41 06-02-2026) Очередная ложь.... Да. Это действительно ложь. Ему доверяют значительно больше.
Совсем рехнулись.

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:38:48 07-02-2026

Гость (23:26:05 06-02-2026) Да. Это действительно ложь. Ему доверяют значительно больше.... Да, ЕР только очень подводит своим низким рейтингом 43. Можно сказать, позорит Президента.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:14 09-02-2026

Гость (01:38:48 07-02-2026) Да, ЕР только очень подводит своим низким рейтингом 43. Можн... Не ровняйте президента с ЕР, да он не является членом ЕР(он самовыдвеженец) и не принимает участия в голосовании, где большинством ЕР принимаются законы в Думе, которые всё более ухудшают жизнь простого человека.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:29 06-02-2026

Валентина (22:07:41 06-02-2026) Очередная ложь.... не ложь, а клади нужно говорить, чему вас мама учила?!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:06:51 06-02-2026

Цены на ЖКХ растут,новые налоги вводятся,уровень жизни падает,а народ на 77 % радуются что происходит в стране-чудеса просто

  57 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:32:55 07-02-2026

гость (23:06:51 06-02-2026) Цены на ЖКХ растут,новые налоги вводятся,уровень жизни падае... Мазахисты?)

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:31 09-02-2026

гость (23:06:51 06-02-2026) Цены на ЖКХ растут,новые налоги вводятся,уровень жизни падае...
Все вопросы к ЕР(единый рот)который сжирает всё ,что не положи, и требует с народа всё больше и больше

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:08 09-02-2026

Гость (09:03:31 09-02-2026) Все вопросы к ЕР(единый рот)который сжирает всё ,что не ... да чего ЕР, бери круче - Обэма и НАТА

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:09:26 06-02-2026

Получается коллективная ответственность за происходящее

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:03 06-02-2026

мне кажется больше, все мое окружение друзья и пр. - все положительно относятся. Огромное сообщество

  -33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:31:08 07-02-2026

опросили аж 100 человек? Или все 140 миллионов , включая новорожденных? Или только в Кремле?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светослав

01:44:29 07-02-2026

Надо правильно записывать, 80% россиян-олигархов))

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:59:25 07-02-2026

Мошенники вопреки всякой логики обманывают россиян на миллионы. Видимо фонд "Общественное мнение" которое взято в скобки перенял опыт у этих мошенников.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:09 07-02-2026

Ну и тогда пусть не ноют!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:32 07-02-2026

Днем раздается настойчивый звонок. На экране "ВЦИОМ". Не стал трубку снимать, такое доверие к ВЦИОМ.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:09 07-02-2026

Как с ифляцией 6%,а на самом деле?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:43 07-02-2026

И эти же люди жалуются, что им проезд повысили...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:03 07-02-2026

Гость (09:13:43 07-02-2026) И эти же люди жалуются, что им проезд повысили...... Да! Такое бывает, когда у народа в голове осталась одна извилина.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:12 08-02-2026

Гость (09:13:43 07-02-2026) И эти же люди жалуются, что им проезд повысили...... при чем тут президент, вы совсем сумасшедший? это региональные власти вытворяют до первого "зажима"

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:38 09-02-2026

Гость (21:22:12 08-02-2026) при чем тут президент, вы совсем сумасшедший? это региональн... мдаа, как вы живете вообще с такими знаниями и мироощущением? Хотя, узкие специалисты говорят, что очень счастливо)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:35 07-02-2026

Оставшиеся 23% пожалеют.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:46 07-02-2026

Да да, а в сообщении рядом о том, что на курортах Египта, Вьетнама, Тайланда все забито россиянами. От нищеты всё видимо.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:55 07-02-2026

Гость (11:41:46 07-02-2026) Да да, а в сообщении рядом о том, что на курортах Египта, Вь... Как не парадоксально, именно поэтому, т.к. на родине отдых такого уровня не по карману гражданам, увы. Египет, Таиланд и Вьетнам гораздо дешевле, чем курорты Краснодарского края. Этим летом отдыхали в Аланье - 153 000 (100 000 проживание, отель Celine,*3, остальное перелет) на двоих на 10 дней с перелетом (чартерный рейс, назад вообще повезло, летели как буржуи бизнес-классом), 3 разовое питание включено шведский стол от пуза, первая линия, пляж и море бесплатно, ремонт в отеле уровень Алтики. За 10 дней на экскурсии (3-х часовое плавание на пиратском корабле с пенной вечеринкой и едой, 14 часовая с трансфером поездка в каньон Тазы, 4 -х часовой рафтинг в горах с питанием и просто чумовыми, веселыми русскоговорящими инструкторами, экскурсия и подъем на канатке на древнюю крепость) и покушать вне отеля (фисташки, фрукты, осьминоги на гриле на рыбном рынке, алкоголь в супермаркете, мороженка, кокосы и т.д.) потратили 300 долларов (23000 руб!!!!). И для сравнения удалось съездить в родной горный одним днем и за день без проживания ушло: 3500 на бензин, 4000р. прокатиться на лодках по Катуни (30 мин.) 4000р. за позагорать 2 часа на бассейне в Баранголе (Царской охоте), кофе на заправках, попить и хотдоги 1500 примерно, обед и ужин в Орлином гнезде (уровень забегаловки сейчас) 7000р. на двоих. Итого: за 1 день в любимом Горном мы потратили 20000р., и 23000 за 10 дней в Турции. Есть разница, как думаете? Где дешевле отдохнуть и где впечатлений вы больше получите? Лично я больше не могу себе позволить Горный Алтай((( для меня это неподъемная стоимость, если мы рассматриваем равноценный по уровню отдых.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:21 07-02-2026

Гость (14:34:55 07-02-2026) Как не парадоксально, именно поэтому, т.к. на родине отдых т... Кому-то главное пожрать...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:45:11 07-02-2026

Гость (21:24:21 07-02-2026) Кому-то главное пожрать...... ну так не жрите...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:56 08-02-2026

Гость (14:34:55 07-02-2026) Как не парадоксально, именно поэтому, т.к. на родине отдых т... Я вам рекомендую к банкиру Грефу ,там говорят ,,бюджетные ,,цены на все услуги ,это в Манжерке …

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:41 08-02-2026

Гость (16:26:56 08-02-2026) Я вам рекомендую к банкиру Грефу ,там говорят ,,бюджетные ,,... да не потяну я) там сутки, как весь наш тур в Турцию стоит, пусть сам там отдыхает...в Куршавель наверное дешевле слетать, чем в Манжероке теперь

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:50 07-02-2026

Достаточно почитать РИА Новости или заглянуть в Тик-Ток. И цифра 77 может вырасти до 100 процентов. С приставкой - не.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:21 07-02-2026

Меняем минус на плюс и вуаля! Вот весь смысл статистики. И вообще там цифры указываются какие надо и удобно в данный момент указать.

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров