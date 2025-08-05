Пьяный водитель без прав стал причиной травм пяти детей в Иркутске
Мужчина вез семь пассажиров, в том числе и в кузове грузовика
05 августа 2025, 15:45, ИА Амител
В Иркутской области произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля ГАЗ-53, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
38-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший действующего водительского удостоверения, перевозил семь пассажиров, среди которых было пятеро детей в возрасте от 7 до 15 лет.
«В результате потери контроля над управлением автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Все несовершеннолетние пассажиры, четверо из которых находились в кузове грузовика, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы», – рассказали в пресс-службе.
Как установили правоохранители, водитель ранее был лишен прав за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование подтвердило факт его алкогольного опьянения в момент аварии.
Следственный комитет России по Иркутской области возбудил доследственную проверку по статье 264 ("Нарушение правил дорожного движения").
