Пятилетнего ребенка вызволили спасатели из закрытой квартиры в Бийске

Ребенок не пострадал, но был сильно напуган

17 сентября 2025, 11:20, ИА Амител

Спасатели вызволили пятилетнего ребенка из запертой квартиры / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске спасатели помогли пятилетнему ребенку, который оказался запертым в квартире.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, вечером в 19-ю пожарно-спасательную часть позвонила взволнованная женщина и рассказала, что ее маленький сын случайно оказался заблокирован в квартире один.

На место выехали сотрудники МЧС. С помощью трехколенной лестницы они поднялись на балкон и проникли внутрь, после чего открыли дверь изнутри.

«Малыш, к счастью, не пострадал, но очень перепугался. После спасения его передали маме», – отметили в ведомстве.

