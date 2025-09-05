НОВОСТИПроисшествия

Новосибирские спасатели помогли рыжему коту освободиться из "радиаторного плена". Видео

Хозяйке посоветовали сходить к ветеринару

05 сентября 2025, 14:21, ИА Амител

Кот в Новосибирске оказался в ловушке батареи. Лапа застряла между секциями радиатора, и хозяева не смогли его освободить своими силами. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

На помощь вызвали спасателей МАСС. Прибывшие специалисты аккуратно отогнули металл и вытащили пушистого пленника.

«Животное сразу передали хозяйке и порекомендовали показать его ветеринару, чтобы исключить возможные повреждения», – сообщает Telegram-канал.

Как именно кот сумел просунуть лапу в радиатор, остается загадкой.

Ранее сообщалось, что 75-летний Сергей из поселка Новолуговое под Новосибирском решил завещать свою однокомнатную квартиру кошке породы курильский бобтейл по кличке Саша.

Комментарии 2

Гость

15:58:53 05-09-2025

ох уж эти кошки... куда только не залезут... поправляйся, котейка!

Гость

20:50:02 05-09-2025

Миленький, ну как же ты так умудрился! И не плакал сильно, молодец, рыженький, выздоравливай!

