Новосибирские спасатели помогли рыжему коту освободиться из "радиаторного плена". Видео
Хозяйке посоветовали сходить к ветеринару
05 сентября 2025, 14:21, ИА Амител
Кот в Новосибирске оказался в ловушке батареи. Лапа застряла между секциями радиатора, и хозяева не смогли его освободить своими силами. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
На помощь вызвали спасателей МАСС. Прибывшие специалисты аккуратно отогнули металл и вытащили пушистого пленника.
«Животное сразу передали хозяйке и порекомендовали показать его ветеринару, чтобы исключить возможные повреждения», – сообщает Telegram-канал.
Как именно кот сумел просунуть лапу в радиатор, остается загадкой.
15:58:53 05-09-2025
ох уж эти кошки... куда только не залезут... поправляйся, котейка!
20:50:02 05-09-2025
Миленький, ну как же ты так умудрился! И не плакал сильно, молодец, рыженький, выздоравливай!