Новосибирские спасатели помогли рыжему коту освободиться из "радиаторного плена". Видео

Хозяйке посоветовали сходить к ветеринару

05 сентября 2025, 14:21, ИА Амител

Кот в Новосибирске оказался в ловушке батареи. Лапа застряла между секциями радиатора, и хозяева не смогли его освободить своими силами. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

На помощь вызвали спасателей МАСС. Прибывшие специалисты аккуратно отогнули металл и вытащили пушистого пленника.

«Животное сразу передали хозяйке и порекомендовали показать его ветеринару, чтобы исключить возможные повреждения», – сообщает Telegram-канал.

Как именно кот сумел просунуть лапу в радиатор, остается загадкой.

Ранее сообщалось, что 75-летний Сергей из поселка Новолуговое под Новосибирском решил завещать свою однокомнатную квартиру кошке породы курильский бобтейл по кличке Саша.