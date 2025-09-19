НОВОСТИОбщество

Пятница, осень и дендрарий. Барнаульцы наслаждаются яркими красками природы

В конце рабочей недели жители города потянулись к прекрасному

19 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Осень в барнаульском дендрарии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в пятницу, 19 сентября, горожане воспользовались комфортной погодой бабьего лета и отправились в дендрарий, чтобы насладиться осенней палитрой природы. Яркие краски деревьев, переходящие от золотого до огненно-красного, как всегда, привлекают внимание любителей природы и фотографов.

По прогнозам синоптиков, комфортная погода продержится в регионе еще следующую неделю, хотя не обойдется без дождей. А пока можно наслаждаться теплыми осенними прогулками.

Бабье лето в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru

Жарче, чем в августе. Бабье лето пришло в Барнаул

Фоторепортаж с теплых осенних улиц города
Гость
Гость

21:49:15 19-09-2025

Очень красиво, спасибо, Амик)

Гость
Гость

23:54:30 19-09-2025

аккуратнее, в дендрарии МНОГО змей

Гость
Гость

08:55:12 20-09-2025

Озеро превратилось в болото. Деградация и разруха. Я был там в 89 году, у меня фото есть рядом с озером. И на фото все по другому.

Гость
Гость

12:06:06 22-09-2025

в пятницу потянулись... граждане не работают?

