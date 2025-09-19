Пятница, осень и дендрарий. Барнаульцы наслаждаются яркими красками природы

В конце рабочей недели жители города потянулись к прекрасному

Осень в барнаульском дендрарии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в пятницу, 19 сентября, горожане воспользовались комфортной погодой бабьего лета и отправились в дендрарий, чтобы насладиться осенней палитрой природы. Яркие краски деревьев, переходящие от золотого до огненно-красного, как всегда, привлекают внимание любителей природы и фотографов.

По прогнозам синоптиков, комфортная погода продержится в регионе еще следующую неделю, хотя не обойдется без дождей. А пока можно наслаждаться теплыми осенними прогулками.