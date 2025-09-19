Пятница, осень и дендрарий. Барнаульцы наслаждаются яркими красками природы
В конце рабочей недели жители города потянулись к прекрасному
19 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
Осень в барнаульском дендрарии / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле в пятницу, 19 сентября, горожане воспользовались комфортной погодой бабьего лета и отправились в дендрарий, чтобы насладиться осенней палитрой природы. Яркие краски деревьев, переходящие от золотого до огненно-красного, как всегда, привлекают внимание любителей природы и фотографов.
По прогнозам синоптиков, комфортная погода продержится в регионе еще следующую неделю, хотя не обойдется без дождей. А пока можно наслаждаться теплыми осенними прогулками.
21:49:15 19-09-2025
Очень красиво, спасибо, Амик)
23:54:30 19-09-2025
аккуратнее, в дендрарии МНОГО змей
08:55:12 20-09-2025
Озеро превратилось в болото. Деградация и разруха. Я был там в 89 году, у меня фото есть рядом с озером. И на фото все по другому.
12:06:06 22-09-2025
в пятницу потянулись... граждане не работают?