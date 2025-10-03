"Нужны новые решения". В алтайском Минздраве взяли на контроль ситуацию с детским питанием

Ранее жители Барнаула пожаловались, что не могут получить смеси в поликлинике

03 октября 2025, 12:28, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Минздраве Алтайского края разбираются с жалобами барнаульских мам, которые не могут получить в поликлинике бесплатное детское питание для своих детей. Изучить ситуацию и оперативно решить вопрос поручил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В "Аптеках Алтая", которые занимаются выдачей бесплатных препаратов, уже провели совещание по этой теме.

О том, из-за чего возникли задержки с выдачей бесплатного питания и когда вопрос решится, – в материале amic.ru.

"Бьет по бюджету"

О жалобах на задержку бесплатного детского питания в Барнауле стало известно в начале октября. Мамы малышей сообщили, что не могут получить смеси в поликлинике № 14.

Речь идет о специальном питании для детей с аллергией на белок коровьего молока: это смеси либо с аминокислотами, либо с гидролизатом белка. Что именно назначить ребенку, решает гастроэнтеролог, после чего мамочки получают эти препараты бесплатно. Они стоят немалых денег, а потому самостоятельная закупка для многих семей – удар по бюджету.

«От лица мам, дети которых нуждаются в лечебной смеси, просим огласки и помощи в сложившейся ситуации», – написала в соцсетях одна из жительниц города.

Дефицит по отдельным позициям

К решению проблемы подключились начальник лекарственного отдела Министерства здравоохранения Тарас Хамрилов, директор "Аптек Алтая" Марина Годова и главный внештатный детский гастроэнтеролог края Ксения Данилова.

По словам Хамрилова, все закупочные процедуры проходят в штатном режиме: в 2025 году было заключено уже 19 контрактов. Как сообщила Марина Годова, никакого масштабного дефицита нет: сейчас на складах "Аптек Алтая" более 30 тысяч банок питания. Из них 23,5 тысячи – молочные смеси, две тысячи – для обеспечения орфанных пациентов и еще пять тысяч – для паллиативных детей и малышей до полутора лет.

Нехватка сложилась лишь по некоторым отдельным наименованиям, пояснил представитель регионального Минздрава. По его словам, количество пациентов в одной из категорий резко выросло.

«Количество паллиативных детей в 2025 году значительно выросло, если в 2024 году мы обеспечивали 40 пациентов, то в 2025-м их число выросло до 217", – отметил Тарас Хамрилов.Это и вызвало определенный дисбаланс, в результате которого в регионе не хватает конкретных смесей. Потребовались новые решения, чтобы выровнять ситуацию.

Питание на складах "Аптек Алтая" / Фото: Минздрав Алтайского края

"Обещают не задерживать"

Как отметил начальник лекарственного отдела, все необходимые закупочные процедуры уже начаты, а дополнительные деньги на эти цели выделены. По его словам, вопрос с обеспечением малышей положенным им бесплатным питанием будет решен в кратчайшие сроки.

«Поставщики идут навстречу и обещают не задерживать необходимое питание для детей», – заверил Тарас Хамрилов.Более того, уже сегодня, 3 октября, в край поступит 200 банок детского питания "Пептомем". В региональном Минздраве сообщили, что родителей в ближайшее время пригласят на получение.

Грудной ребенок / Фото: amic.ru

Также некоторым детям уже сейчас могут заменить смесь на аналогичную, если его диагноз это позволяет. Для этого будут проведены телемедицинские консультации с участковыми педиатрами и мамами детей, нуждающихся в льготном питании.

«Подходить к этому вопросу надо индивидуально и рассматривать каждый конкретный случай. В первую очередь, наша задача – помочь маленьким пациентам», – сказала главный внештатный детский гастроэнтеролог.Вопрос остается на контроле в региональном Минздраве. Ожидается, что в ближайшее время состоится еще одно совещание, но уже с участием алтайских педиатров, чтобы выработать наиболее эффективные решения.

Как пояснили в Минздраве Алтайского края, сейчас в регионе бесплатным питанием обеспечиваются 4197 детей. Закупку смесей для них проводят в рамках программы "Здоровое поколение". В 2025 году на эти цели было выделено 138,4 млн рублей. Отмечается, что это самая большая сумма среди всех регионов Сибирского федерального округа. Для сравнения: в Новосибирской области выделено 105 млн рублей, а в Омской – 70 млн рублей.

Кстати, недавно Тарас Хамрилов рассказывал amic.ru, как жителей Алтайского края обеспечивают льготными лекарствами. Здесь основную нагрузку берет на себя краевой бюджет – региональные затраты ежегодно оказываются выше, чем федеральные.