НОВОСТИОбщество

"Нужны новые решения". В алтайском Минздраве взяли на контроль ситуацию с детским питанием

Ранее жители Барнаула пожаловались, что не могут получить смеси в поликлинике

03 октября 2025, 12:28, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Минздраве Алтайского края разбираются с жалобами барнаульских мам, которые не могут получить в поликлинике бесплатное детское питание для своих детей. Изучить ситуацию и оперативно решить вопрос поручил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В "Аптеках Алтая", которые занимаются выдачей бесплатных препаратов, уже провели совещание по этой теме.

О том, из-за чего возникли задержки с выдачей бесплатного питания и когда вопрос решится, – в материале amic.ru.

"Бьет по бюджету"

О жалобах на задержку бесплатного детского питания в Барнауле стало известно в начале октября. Мамы малышей сообщили, что не могут получить смеси в поликлинике № 14.

Речь идет о специальном питании для детей с аллергией на белок коровьего молока: это смеси либо с аминокислотами, либо с гидролизатом белка. Что именно назначить ребенку, решает гастроэнтеролог, после чего мамочки получают эти препараты бесплатно. Они стоят немалых денег, а потому самостоятельная закупка для многих семей – удар по бюджету.

«От лица мам, дети которых нуждаются в лечебной смеси, просим огласки и помощи в сложившейся ситуации», – написала в соцсетях одна из жительниц города.

Дефицит по отдельным позициям

К решению проблемы подключились начальник лекарственного отдела Министерства здравоохранения Тарас Хамрилов, директор "Аптек Алтая" Марина Годова и главный внештатный детский гастроэнтеролог края Ксения Данилова.

По словам Хамрилова, все закупочные процедуры проходят в штатном режиме: в 2025 году было заключено уже 19 контрактов. Как сообщила Марина Годова, никакого масштабного дефицита нет: сейчас на складах "Аптек Алтая" более 30 тысяч банок питания. Из них 23,5 тысячи – молочные смеси, две тысячи – для обеспечения орфанных пациентов и еще пять тысяч – для паллиативных детей и малышей до полутора лет.

Нехватка сложилась лишь по некоторым отдельным наименованиям, пояснил представитель регионального Минздрава. По его словам, количество пациентов в одной из категорий резко выросло.

«Количество паллиативных детей в 2025 году значительно выросло, если в 2024 году мы обеспечивали 40 пациентов, то в 2025-м их число выросло до 217", – отметил Тарас Хамрилов.Это и вызвало определенный дисбаланс, в результате которого в регионе не хватает конкретных смесей. Потребовались новые решения, чтобы выровнять ситуацию.

Питание на складах "Аптек Алтая" / Фото: Минздрав Алтайского края

"Обещают не задерживать"

Как отметил начальник лекарственного отдела, все необходимые закупочные процедуры уже начаты, а дополнительные деньги на эти цели выделены. По его словам, вопрос с обеспечением малышей положенным им бесплатным питанием будет решен в кратчайшие сроки.

«Поставщики идут навстречу и обещают не задерживать необходимое питание для детей», – заверил Тарас Хамрилов.Более того, уже сегодня, 3 октября, в край поступит 200 банок детского питания "Пептомем". В региональном Минздраве сообщили, что родителей в ближайшее время пригласят на получение.

Грудной ребенок / Фото: amic.ru

Также некоторым детям уже сейчас могут заменить смесь на аналогичную, если его диагноз это позволяет. Для этого будут проведены телемедицинские консультации с участковыми педиатрами и мамами детей, нуждающихся в льготном питании.

«Подходить к этому вопросу надо индивидуально и рассматривать каждый конкретный случай. В первую очередь, наша задача – помочь маленьким пациентам», – сказала главный внештатный детский гастроэнтеролог.Вопрос остается на контроле в региональном Минздраве. Ожидается, что в ближайшее время состоится еще одно совещание, но уже с участием алтайских педиатров, чтобы выработать наиболее эффективные решения.

Как пояснили в Минздраве Алтайского края, сейчас в регионе бесплатным питанием обеспечиваются 4197 детей. Закупку смесей для них проводят в рамках программы "Здоровое поколение". В 2025 году на эти цели было выделено 138,4 млн рублей. Отмечается, что это самая большая сумма среди всех регионов Сибирского федерального округа. Для сравнения: в Новосибирской области выделено 105 млн рублей, а в Омской – 70 млн рублей.

Кстати, недавно Тарас Хамрилов рассказывал amic.ru, как жителей Алтайского края обеспечивают льготными лекарствами. Здесь основную нагрузку берет на себя краевой бюджет региональные затраты ежегодно оказываются выше, чем федеральные.

Получение льготных лекарств в аптеке / Фото: Минздрав Алтайского края

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

15:56:25 03-10-2025

Эххх... что с нами сделал маркетинг за последние 100 лет
Сами питаемся чем попало и детям с пеленок эту гадость кормят
Как жаль
И потом удивляемся аутистам и задержкам в развитии

  2 Нравится
Ответить
