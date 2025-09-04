Бытовую химию вылили возле железнодорожной станции в Новосибирской области. Видео

Прокуратура начала проверку

04 сентября 2025, 11:38, ИА Амител

Утром 4 сентября в Искитиме Новосибирской области дорогу у станции "Монолитная" залило химической пеной. Фотографии с места происшествия опубликовал местный активист Артем Фролов, сообщает "Сиб.фм".

По его словам, пена появилась после того, как организация "Экотур" слила на проезжую часть отходы своей деятельности. Дождь усилил эффект, а химические вещества вспенились и растеклись примерно на полкилометра.

«Сегодня у нас тут настоящая пенная вечеринка. По моим сведениям, отходы своей деятельности слила организация "Экотур"», – рассказал Фролов.

На место выезжал межрайонный прокурор. В ведомстве подтвердили, что, по предварительным данным, на дорогу могли быть вылиты бытовые химикаты.

Сейчас прокуратура совместно с Роспотребнадзором устанавливает все обстоятельства произошедшего. Если факты нарушения экологического законодательства подтвердятся, к виновным примут меры.

Ранее сообщалось, что в Родинском районе Алтайского края река Кучук изменила цвет на розовый, что привело к массовой гибели рыбы.