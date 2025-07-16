В Барнауле нашли расчлененное тело женщины в холодильнике съемной квартиры
Правоохранители возбудили уголовное дело
16 июля 2025, 10:16, ИА Амител
Следственный комитет России
В Барнауле в съемной квартире были найдены расфасованные по пакетам останки 33-летней женщины, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его информации, главный подозреваемый – ранее судимый муж убитой.
22 апреля мать погибшей получила сообщение от дочери, в котором написано, что якобы уезжает на вахту. В тот же день связь с ней была потеряна. А в мае 34-летний супруг горожанки ушел в запой, объяснив это тяжелым разводом с женой.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства происшествия и дату совершения преступления устанавливают.
"""главный подозреваемый — ранее судимый муж убитой""" - ждулям на заметку. Пока ждёте - помойте наконец холодильник.
11:11:13 16-07-2025
А подозреваемый случайно не ветеран украинских походов?
12:31:09 16-07-2025
Гость (11:11:13 16-07-2025) А подозреваемый случайно не ветеран украинских походов? ... Если и так мы об этом не узнаем
14:09:39 16-07-2025
Гость (11:11:13 16-07-2025) А подозреваемый случайно не ветеран украинских походов? ... Нет,не участник сво
11:20:52 16-07-2025
Питерские веяния "культурной столицы" докатились и до провинциального Барнаула
11:22:33 16-07-2025
Как в Питере .
12:07:58 16-07-2025
Может быть она была дурна собой и совершенно не умела готовить...
14:53:33 16-07-2025
Гость (12:07:58 16-07-2025) Может быть она была дурна собой и совершенно не умела готови... Ещё бывает, что пока мужик сидит, ждуля интенсивно пользуется сайтами знакомств.
16:34:59 16-07-2025
Гость (12:07:58 16-07-2025) Может быть она была дурна собой и совершенно не умела готови... как Ксения Собчак?
14:12:36 16-07-2025
Гость (12:07:58 16-07-2025) Может быть она была дурна собой и совершенно не умела готови... Нормальная была