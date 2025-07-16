В Барнауле нашли расчлененное тело женщины в холодильнике съемной квартиры

Правоохранители возбудили уголовное дело

16 июля 2025, 10:16, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в съемной квартире были найдены расфасованные по пакетам останки 33-летней женщины, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его информации, главный подозреваемый – ранее судимый муж убитой.

22 апреля мать погибшей получила сообщение от дочери, в котором написано, что якобы уезжает на вахту. В тот же день связь с ней была потеряна. А в мае 34-летний супруг горожанки ушел в запой, объяснив это тяжелым разводом с женой.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства происшествия и дату совершения преступления устанавливают.