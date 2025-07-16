НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле нашли расчлененное тело женщины в холодильнике съемной квартиры

Правоохранители возбудили уголовное дело

16 июля 2025, 10:16, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле в съемной квартире были найдены расфасованные по пакетам останки 33-летней женщины, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его информации, главный подозреваемый – ранее судимый муж убитой.

22 апреля мать погибшей получила сообщение от дочери, в котором написано, что якобы уезжает на вахту. В тот же день связь с ней была потеряна. А в мае 34-летний супруг горожанки ушел в запой, объяснив это тяжелым разводом с женой.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства происшествия и дату совершения преступления устанавливают.

Комментарии 11

Musik

10:17:21 16-07-2025

категория новости 18+

-

10:20:28 16-07-2025

"""главный подозреваемый — ранее судимый муж убитой""" - ждулям на заметку. Пока ждёте - помойте наконец холодильник.

Гость

11:11:13 16-07-2025

А подозреваемый случайно не ветеран украинских походов?

Гость

12:31:09 16-07-2025

Гость (11:11:13 16-07-2025) А подозреваемый случайно не ветеран украинских походов? ... Если и так мы об этом не узнаем

Гость

14:09:39 16-07-2025

Гость (11:11:13 16-07-2025) А подозреваемый случайно не ветеран украинских походов? ... Нет,не участник сво

Гость

11:20:52 16-07-2025

Питерские веяния "культурной столицы" докатились и до провинциального Барнаула

Гость

11:22:33 16-07-2025

Как в Питере .

Гость

12:07:58 16-07-2025

Может быть она была дурна собой и совершенно не умела готовить...

Гость

14:53:33 16-07-2025

Гость (12:07:58 16-07-2025) Может быть она была дурна собой и совершенно не умела готови... Ещё бывает, что пока мужик сидит, ждуля интенсивно пользуется сайтами знакомств.

Musik

16:34:59 16-07-2025

Гость (12:07:58 16-07-2025) Может быть она была дурна собой и совершенно не умела готови... как Ксения Собчак?

Гость

14:12:36 16-07-2025

Гость (12:07:58 16-07-2025) Может быть она была дурна собой и совершенно не умела готови... Нормальная была

