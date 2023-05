Раскрыто свойство огурцов, помогающее общаться с людьми

Огурцы "убивают" неприятный запах изо рта

29 апреля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Огурцы помогают сохранять дыхание свежим, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Eat This, Not That.

Диетолог Джона Бурдеос пояснила, что от неприятного запаха изо рта помогают избавиться огурцы, содержащие фитохимические вещества, уменьшающие количество бактерий во рту, вызывающих неприятный запах.

Кроме того, огурцы содержат большое количество воды, что также устраняет запах.

"При обезвоживании во рту выделяется меньше слюны, что приводит к неприятному запаху. Огурцы помогают смыть бактерии", – пояснила эксперт.

Ранее специалисты назвали болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта.