Распашные, раздвижные и многие другие. Где в Барнауле купить межкомнатные двери

ТВК "Республика" предлагает решения для любого интерьера

13 апреля 2023, 11:10, ИА Амител

Вариант межкомнатной двери / Фото: kjpargeter / Freepik

Межкомнатные двери уже давно перестали быть просто необходимостью, теперь это один из главных элементов интерьера любого дома или квартиры. Из-за большого разнообразия цветов, дизайнов и материалов порой сложно выбрать то, что будет соответствовать всем "хотелкам". Хорошо, что в Барнауле есть место, где грамотные специалисты помогут подобрать ту самую дверь.

Так, в ТВК "Республика" вы найдёте множество вариантов межкомнатных дверей и перегородок. Только в салоне "Новый стиль" есть более 100 моделей в различных цветах из надёжных и современных материалов. Распашные одностворчатые и двухстворчатые, двери на роторном механизме, двери-книжки, скрытые, а также двери обратного открывания.

Компания уже не первый год на рынке и гарантирует качество товара. "Новый стиль" сам производит двери, а потому вы можете заказать практическую любую модель: от стандартной до той, что надо сделать по собственному дизайн-проекту.

Поскорее приходите и закажите свою идеальную дверь в ТВК "Республика", в салоне "Новый стиль", и не забудьте захватить с собой образец покрытия, к которому вы подбираете дверь, чтобы не ошибиться с выбором.

ТВК "Республика" (ООО "Республика Ермак")

Барнаул, проспект Космонавтов, 6г

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