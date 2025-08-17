"Разговор был откровенным". Путин высказался о встрече с Трампом на совещании в Кремле

Президент РФ также назвал свой визит на Аляску своевременным и весьма полезным

17 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в Кремле, где подвел итоги саммита с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает kremlin.ru.

Главные заявления российского лидера

Визит был своевременным и весьма полезным.

Разговор был откровенным и содержательным.

Была возможность детально изложить позицию России относительно ситуации на Украине.

Обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

В основу урегулирования должно быть положено устранение первопричин кризиса.

Россия, как и США, хочет скорейшего прекращения боевых действий.

РФ хотела бы решать вопросы мирными средствами.

Саммит приблизил к нужным решениям.

Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Они провели трехсторонние переговоры, которые продлились 2 часа 45 минут. После лидеры двух государств выступили на совместной пресс-конференции. Президенты РФ и США сделали ряд заявлений об отношениях стран и украинском вопросе, а также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества.