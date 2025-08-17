НОВОСТИПолитика

"Разговор был откровенным". Путин высказался о встрече с Трампом на совещании в Кремле

Президент РФ также назвал свой визит на Аляску своевременным и весьма полезным

17 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в Кремле, где подвел итоги саммита с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает kremlin.ru.

Главные заявления российского лидера
  • Визит был своевременным и весьма полезным. 
  • Разговор был откровенным и содержательным.
  • Была возможность детально изложить позицию России относительно ситуации на Украине.
  • Обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе.
  • В основу урегулирования должно быть положено устранение первопричин кризиса.
  • Россия, как и США, хочет скорейшего прекращения боевых действий.
  • РФ хотела бы решать вопросы мирными средствами.
  • Саммит приблизил к нужным решениям.

Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Они провели трехсторонние переговоры, которые продлились 2 часа 45 минут. После лидеры двух государств выступили на совместной пресс-конференции. Президенты РФ и США сделали ряд заявлений об отношениях стран и украинском вопросе, а также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества.

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

СМИ: Путин и Трамп предварительно договорились о воздушном перемирии на Украине

О соглашении по прекращению огня в воздухе узнал корреспондент Economist
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Россия Политика

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

07:39:30 17-08-2025

- "Президент РФ Владимир Путин провел совещание в Кремле, где подвел итоги саммита"------ В таких хоромах война не закончится, надо совещание проводить на поле боя, вот тогда война сразу прекратится.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:24 17-08-2025

А дальше ЧО?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:24 17-08-2025

У них на фронте ни кого ...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров