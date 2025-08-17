"Разговор был откровенным". Путин высказался о встрече с Трампом на совещании в Кремле
Президент РФ также назвал свой визит на Аляску своевременным и весьма полезным
17 августа 2025, 07:30, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин провел совещание в Кремле, где подвел итоги саммита с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает kremlin.ru.
Главные заявления российского лидера
- Визит был своевременным и весьма полезным.
- Разговор был откровенным и содержательным.
- Была возможность детально изложить позицию России относительно ситуации на Украине.
- Обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе.
- В основу урегулирования должно быть положено устранение первопричин кризиса.
- Россия, как и США, хочет скорейшего прекращения боевых действий.
- РФ хотела бы решать вопросы мирными средствами.
- Саммит приблизил к нужным решениям.
Напомним, 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже. Они провели трехсторонние переговоры, которые продлились 2 часа 45 минут. После лидеры двух государств выступили на совместной пресс-конференции. Президенты РФ и США сделали ряд заявлений об отношениях стран и украинском вопросе, а также рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества.
07:39:30 17-08-2025
- "Президент РФ Владимир Путин провел совещание в Кремле, где подвел итоги саммита"------ В таких хоромах война не закончится, надо совещание проводить на поле боя, вот тогда война сразу прекратится.
08:16:24 17-08-2025
А дальше ЧО?
11:16:24 17-08-2025
У них на фронте ни кого ...