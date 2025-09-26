"Разорвал руку школьнице". Стаффордширский терьер терроризирует жителей района в Омске

Хозяйка не справляется с сильным животным

26 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

В Омске стаффордширский терьер держит в страхе жителей одного из районов. По данным Telegram-канала Mash Siberia, собака напала на школьницу и разорвала ей руку, повредив сухожилия. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое и не исключают развития сепсиса.

Позднее тот же пес атаковал соседскую собаку и едва не загрыз ее. Жители отмечают, что хозяйка не справляется с содержанием животного и не контролирует его поведение.

Ситуация вызвала обеспокоенность среди местных жителей, которые опасаются новых нападений.

