"Разорвал руку школьнице". Стаффордширский терьер терроризирует жителей района в Омске

Хозяйка не справляется с сильным животным

26 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

В Омске стаффордширский терьер держит в страхе жителей одного из районов. По данным Telegram-канала Mash Siberia, собака напала на школьницу и разорвала ей руку, повредив сухожилия. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое и не исключают развития сепсиса.

Позднее тот же пес атаковал соседскую собаку и едва не загрыз ее. Жители отмечают, что хозяйка не справляется с содержанием животного и не контролирует его поведение.

Ситуация вызвала обеспокоенность среди местных жителей, которые опасаются новых нападений.

Ранее сообщалось, что 16 сентября жительница Барнаула едва не пострадала от стаи собак недалеко от заводов "Мешкоград" и "Агроиндустрия".

Комментарии 7

Гость

11:40:25 26-09-2025

запретить собак в многоквартирных домах, оставить только размером с кошку.
всех остальных или изымать и усыплять, или обязать в течение 30 дней купить частный дом

Элен без ребят

12:12:58 26-09-2025

Гость (11:40:25 26-09-2025) запретить собак в многоквартирных домах, оставить только раз... сразу видно, что вы в собаках вообще ничего не понимаете.
бассет-хаунды больше кошки и корги. так же, лабрадоры, ретриверы, ньюфаундленды, сенбернары и самоеды больше даже многих диких кошек и все они не умеют и не хотят кусать людей.
единственная опасность от них- могут зализать до обморока и сделать лужу от радости общения с хорошим человеком.
а вот мелочь размером с кошку и меньше, часто обладает комплексом неполноценности и неустойчивой психикой, в связи с чем, агрессивным и неадекватным поведением.
так что, если вы боитесь собак, то бойтесь мелких.

Гость

18:22:17 26-09-2025

Гость (11:40:25 26-09-2025) запретить собак в многоквартирных домах, оставить только раз... А у меня кот курильский бобтейл, зубья как у приличных собакенов, и вообще вражина в ООН буду писать по защите человеков от котов. Не собака виновата, всегда виноват хозяин. Апириори.

Гость

12:29:25 26-09-2025

В Барнауле в Лазурном 2 много владельцев с собаками бойцовских пород, принципиально не надевают намордники. В августе девочку 14 лет жестоко покусали, но не получили никакого наказания.

Гость

12:51:57 26-09-2025

видео просто огонь !!!!! один эпизод другого краше . так в кино!!! не снимают . почему до сих пор не усыпили пса ? ждете последствий серьезнее ?

Гость

13:43:10 26-09-2025

Заниматься с собакой надо. ОКД

гость

15:10:01 26-09-2025

А вроде как принят закон о выгуле собачек в намордниках и его кто то должен контролировать как и наказывать за не исполнение оного

