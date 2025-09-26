"Разорвал руку школьнице". Стаффордширский терьер терроризирует жителей района в Омске
Хозяйка не справляется с сильным животным
26 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
В Омске стаффордширский терьер держит в страхе жителей одного из районов. По данным Telegram-канала Mash Siberia, собака напала на школьницу и разорвала ей руку, повредив сухожилия. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое и не исключают развития сепсиса.
Позднее тот же пес атаковал соседскую собаку и едва не загрыз ее. Жители отмечают, что хозяйка не справляется с содержанием животного и не контролирует его поведение.
Ситуация вызвала обеспокоенность среди местных жителей, которые опасаются новых нападений.
Ранее сообщалось, что 16 сентября жительница Барнаула едва не пострадала от стаи собак недалеко от заводов "Мешкоград" и "Агроиндустрия".
11:40:25 26-09-2025
запретить собак в многоквартирных домах, оставить только размером с кошку.
всех остальных или изымать и усыплять, или обязать в течение 30 дней купить частный дом
12:12:58 26-09-2025
Гость (11:40:25 26-09-2025) запретить собак в многоквартирных домах, оставить только раз... сразу видно, что вы в собаках вообще ничего не понимаете.
бассет-хаунды больше кошки и корги. так же, лабрадоры, ретриверы, ньюфаундленды, сенбернары и самоеды больше даже многих диких кошек и все они не умеют и не хотят кусать людей.
единственная опасность от них- могут зализать до обморока и сделать лужу от радости общения с хорошим человеком.
а вот мелочь размером с кошку и меньше, часто обладает комплексом неполноценности и неустойчивой психикой, в связи с чем, агрессивным и неадекватным поведением.
так что, если вы боитесь собак, то бойтесь мелких.
18:22:17 26-09-2025
Гость (11:40:25 26-09-2025) запретить собак в многоквартирных домах, оставить только раз... А у меня кот курильский бобтейл, зубья как у приличных собакенов, и вообще вражина в ООН буду писать по защите человеков от котов. Не собака виновата, всегда виноват хозяин. Апириори.
12:29:25 26-09-2025
В Барнауле в Лазурном 2 много владельцев с собаками бойцовских пород, принципиально не надевают намордники. В августе девочку 14 лет жестоко покусали, но не получили никакого наказания.
12:51:57 26-09-2025
видео просто огонь !!!!! один эпизод другого краше . так в кино!!! не снимают . почему до сих пор не усыпили пса ? ждете последствий серьезнее ?
13:43:10 26-09-2025
Заниматься с собакой надо. ОКД
15:10:01 26-09-2025
А вроде как принят закон о выгуле собачек в намордниках и его кто то должен контролировать как и наказывать за не исполнение оного