"Бумажные" фортификации в трех приграничных областях: растрата или измена Родине

Местечковый "на авось" у границы?

05 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Стена на границе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

К коррупции в России – зачастую "махровой" и наглой – население уже, увы, привыкло. Но кем нужно быть, чтобы ставить под угрозу безопасность государства, его граждан в то время, когда страна ведет активные боевые действия против "мирового зла"? Шестое августа 2024 года показало, как глубоко чиновники на местах уверовали в созданный ими же самими принцип: "до Москвы далеко, нам здесь виднее". Но в этот день ВСУ начали свое вторжение в Курскую область России. Менее чем за сутки враг преодолел три линии оборонительных укреплений, успешно построенных по документам.

Но о Курске мы поговорим чуть позже. Как и о возможных причинах самовольного ухода из жизни бывшего губернатора области Романа Старовойта. Начнем с задержаний чиновников в обратном порядке – от последних к первым.

Когда пришло понимание?

Интересно, когда в руководстве Брянской области поняли, что за ними таки придут суровые силовики? В дни вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го? Или в апреле 2025 года, когда начались аресты высокопоставленных лиц из руководства приграничных регионов России?

22 июля этого года был задержан вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко (уже отправлен в СИЗО на время следствия). Параллельно в рабочем кабинете и дома у чиновника прошли обыски в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных укреплений в приграничье. Ущерб следствие оценило в 900 млн рублей.

Дело ведет Следственный департамент МВД России. По версии сыщиков, коммерческие исполнители госзаказа использовали для строительства фортификаций гораздо более дешевый и худший по качеству бетон, чем нужен для изделий такого назначения. К тому же выявилась и огромная разница между количеством сданных сооружений в приемных актах и реально установленных в приграничье.

Здесь необходимо пояснить, что изготовление и установка так называемых "Зубов дракона" – это только часть большой работы по возведению фортификаций. Сюда входят и создание блиндажей, укрепленных пунктов для личного состава, система жизнеобеспечения и логистики из тыла к линии обороны.

Для справки:

"Зубы дракона" – это бетонные фортификационные сооружения пирамидальной формы, их ставят вдоль всей линии боевого соприкосновения. Они являются развитием идеи противотанковых "ежей", которые использовались в годы Великой Отечественной войны. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, если их устанавливать правильно и в достаточном количестве, они могут останавливать любую существующую бронетехнику.

Первые ласточки

А ведь еще в марте 2025 года в правительстве Брянской области могли по крайней мере насторожиться. В это время претензии по, мягко говоря, недолжному состоянию оборонительных сооружений озвучила Генеральная прокуратура. Надзорный орган потребовал через Арбитражный суд признать недействительными отдельные положения договоров, заключенных с компаниями "Водоканал Дубровский" и "Строй-Ком", взыскать с них неустойки более 2 млн и почти 5 млн рублей соответственно, наложить арест на счета компаний.

Но тогда – в марте – этот "звонок" никто не распознал. И как итог такой беспечности – к концу июля видим, что в числе ответчиков уже и Управление капитального строительства Брянской области. В качестве третьих лиц в арбитраж привлечены администрация и правительство региона, департамент строительства, региональные управления федеральной антимонопольной службы и федерального казначейства.

Личные апартаменты и внедорожник важнее

В Белгородской области масштаб коррупции не меньших размеров, чем в Брянске. По информации Генпрокуратуры, региону из федерального бюджета было выделено почти 20 миллиардов рублей на создание защитных сооружений: опорных пунктов, противотанковых заграждений, блиндажей и других объектов инженерной обороны.

22 июля заключены под стражу бывший глава управления капитального строительства Белгородской области (УКС) Алексей Сошников и двое сотрудников этой организации.

Ранее почти 1 миллиард рублей потребовала взыскать Генпрокуратура с организаторов строительства фортификаций на границе Белгородской области с Украиной. Ответчиками по иску выступают несколько физических и юридических лиц, в том числе обвиняемый в хищениях замгубернатора региона Рустэм Зайнуллин и ряд бизнесменов – всех их силовики задержали 23 июня.

Вот схема, которая работала почти без изменений во всех трех регионах на примере Белгорода. Вместе с руководителем УКС Алексеем Сошниковым задержанные предприниматели организовали целую цепочку подрядчиков, через которую прошли сотни миллионов бюджетных денег. Среди них – ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв", связанные с коммерсантом Сергеем Петряковым. Именно его компания получила 26 контрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. При этом, по материалам расследования, часть средств – до 7% откатами – оседала в карманах чиновников и бизнесменов, а выполненные работы часто не соответствовали требованиям безопасности.

Петряков, например, из этого миллиарда получил многомиллионный аванс. И, по данным прокуратуры, более 25 миллионов рублей бизнесмен тут же потратил на личные цели – купил в Москве квартиру площадью почти 70 "квадратов" и премиальный внедорожник Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска.

Более того, ряд фирм, с которыми заключались договоры, оказались "однодневками". Формально они обеспечивали поставку материалов и строительство объектов, но реально лишь служили прикрытием для вывода средств. Учитывая последний факт, вообще сложно сказать – сколько десятков (или сотен?) миллионов перетекло из федерального бюджета в карманы чиновников.

Но Генпрокуратура непреклонна – ответчики получили 924,8 млн рублей незаконного обогащения и должны вернуть этот почти миллиард государству. А в преамбуле к претензии прозвучали слова, не сулящие ничего хорошего для задержанных чиновников:

«Тем самым свои корыстные потребности поставили превыше интересов Родины».

Чувствуем разницу между сухой формулировкой статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и "интересы Родины"? Не намек ли это на измену Родине?

А вопрос, на самом деле, вовсе не из сферы ура-патриотизма. Подобная вольница при строительстве фортификаций привела к вторжению большой группировки ВСУ в августе прошлого года в Курскую область. С кровопролитными боевыми действиями. С массовой гибелью мирного населения. А сколько жителей региона подверглись пыткам, пропали без вести или до сих пор не выдаются в Россию из концлагерей бывших "братьев-славян"?

Немного забегая вперед, такой вот факт приведен в одном из интернет-ресурсов. Если верить порталу, линии в Кореневском и Суджанском районах Курской области не были достроены. Были установлены два ряда "зубов дракона" – прямо на границе и второй в пяти-десяти километрах от нее. Третьей линии не было. Украинским военным понадобились всего сутки, чтобы пройти через эти бетонные пирамиды.

"Честь имею"

В СМИ проходила информация, что эту прощальную фразу написал экс-губернатор Курской области и экс-министр Роман Старовойт в рабочем чате после его отставки 7 июля с поста министра транспорта РФ. Затем чиновник (по версии правоохранителей) покончил с собой.

Можно ли связывать суицид с расследованием по оборонительным сооружениям в Курской области? Ведь "прощальная" фраза о чести перед сведением счетов с жизнью – это чей-то вымысел?

Напрямую отставку с министерского кресла Романа Старовойта с расследованием по уголовному делу о хищениях средств, выделенных на возведение фортификаций в Курской области, никто не связывает.

В январе 2025 года стало известно, что в Ленинский суд Курска обратилась с иском Генпрокуратура. Ведомство потребовало взыскать более 3,2 млрд рублей с руководителя Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. По данным ведомства, эта сумма, выделенная на строительство оборонных сооружений, была присвоена. 15 апреля в Москве задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Он обвиняется в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Здесь нет смысла пересказывать подробнее всю цепочку мошеннических схем. Они мало чем отличаются от тех, что использовались в Белгороде и Брянске. Но в Курске эти растраты достигли поистине колоссальных размеров. Общий ущерб от коррупционных действий при возведении "Зубов дракона" и инженерных сетей приблизился к 4,5 млрд рублей. Это из 19,4 млрд, выделенных области из бюджета страны в 2022–2023 годах. Это почти 25% – четверть!

Вот вам и "любовь к Родине"

А тем временем в парламенте страны всерьез говорят, что ответственность чиновников и бизнесменов по этим делам должна квалифицироваться строже, чем мошенничество или растрата. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет высказался прямолинейно. По его словам, таких людей, "цинично осуществивших хищение бюджетных средств в тяжелейшее для нашей страны время, в период проведения ею СВО, вне зависимости от званий и занимаемых постов нужно судить по всей строгости закона за государственную измену. Это по отношению к данным преступникам достаточно лояльная статья, учитывая, что в период ВОВ за подобные деяния приговаривали к высшей мере наказания – расстрелу".

За преступления, подпадающие под статью 275 УК РФ "Государственная измена", грозит до 20 лет лишения свободы.

По предъявленным задержанным ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата") или по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") – до десяти лет за колючей проволокой.

Слова депутата Шеремета, конечно, можно отнести к излишне эмоциональным. Но, с другой стороны, а в чем он не прав?