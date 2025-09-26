"Реагировал на реплики". Николай Цискаридзе рассказал о последней встрече с Кеосаяном
26 сентября 2025, 20:30, ИА Амител
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поделился воспоминаниями о своем друге, режиссере Тигране Кеосаяне, скончавшемся 26 сентября. Артист балета рассказал в интервью телеканалу "360", что навещал Кеосаяна летом, когда тот находился в коме.
«Я его навещал летом. И меня поразило то, что он реагировал на мои реплики. Я с ним очень долго разговаривал, и он моргал, приподнимался», – поделился Цискаридзе.
Артист отметил, что ему было особенно тяжело видеть друга в таком состоянии.
«Сложно видеть человека в этом положении, когда ты его знаешь очень деятельным, веселым, очень энергичным».
Цискаридзе также сообщил, что знаком с супругой Кеосаяна, Маргаритой Симоньян, более 25 лет.
Кеосаян долгое время боролся с серьезными проблемами со здоровьем, связанными с сердечными заболеваниями.
