"Речь идет о больших деньгах". Судьбу недостроенной ледовой арены в Барнауле решат власти
Для этого специалисты обследуют долгострой
08 октября 2025, 14:25, ИА Амител
Барнаульский ледовый дворец на проспекте Сибирском, 52, стоит в недостроенном виде уже десять лет. Краевым властям предстоит решить, как завершить проект. Для этого недострой обследуют специалисты, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай".
«Речь идет о достаточно больших деньгах. Мы в любом случае всю подготовительную работу проведем, для того чтобы с полным пониманием выходить на этот объект, выходить к депутатам Законодательного собрания, обосновывать весь объем средств, требуемых на его достройку», – рассказал глава региона.
Как ранее писал amic.ru, ледовый дворец "Алтай" планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Но из-за нехватки финансирования строительство останавливалось на несколько лет.
Отметим, что хоккейная арена вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Но из-за небольшой цены контракта никто из подрядчиков не заявился на аукцион. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. Пересчитав сумму контракта, проект отправили на доработку.
Кроме того, Минспорт Алтайского края рассматривает вопрос о сносе недостроя и возведении нового объекта с нуля.
В настоящее время известно, что к 2026 году планируют сделать новый проект недостроенной ледовой арены. Подрядчиком выступает ООО "Гражданпроект". Из краевого бюджета на эти цели выделили 28,5 миллиона рублей.
15:45:05 08-10-2025
10 лет стоит. То есть кто то уже курс среднеобразовательной школы закончил
15:54:11 08-10-2025
А может, снести и вернуть землю парку, от которого ее в свое время откусили? Будет хоть какая-то компенсация за нагло впендюренную на территорию все того же парка жилую "илитку".
17:40:35 08-10-2025
У компании "Стройгаз"денег нет.Но они сейчас держатся?Или перестали держаться?