"Речь идет о больших деньгах". Судьбу недостроенной ледовой арены в Барнауле решат власти

Для этого специалисты обследуют долгострой

08 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Ледовая арена на пр. Сибирском, 52, апрель 2025 года / Фото: amic.ru

Барнаульский ледовый дворец на проспекте Сибирском, 52, стоит в недостроенном виде уже десять лет. Краевым властям предстоит решить, как завершить проект. Для этого недострой обследуют специалисты, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью "Вестям Алтай".

«Речь идет о достаточно больших деньгах. Мы в любом случае всю подготовительную работу проведем, для того чтобы с полным пониманием выходить на этот объект, выходить к депутатам Законодательного собрания, обосновывать весь объем средств, требуемых на его достройку», – рассказал глава региона.

Как ранее писал amic.ru, ледовый дворец "Алтай" планировали строить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Но из-за нехватки финансирования строительство останавливалось на несколько лет.

Отметим, что хоккейная арена вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Но из-за небольшой цены контракта никто из подрядчиков не заявился на аукцион. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. Пересчитав сумму контракта, проект отправили на доработку.

Кроме того, Минспорт Алтайского края рассматривает вопрос о сносе недостроя и возведении нового объекта с нуля.

В настоящее время известно, что к 2026 году планируют сделать новый проект недостроенной ледовой арены. Подрядчиком выступает ООО "Гражданпроект". Из краевого бюджета на эти цели выделили 28,5 миллиона рублей.