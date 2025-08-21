Некоторые связывают это событие с грядущим апокалипсисом

21 августа 2025, 12:45, ИА Амител

Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

В пятницу ночью, 22 августа, жители Земли смогут наблюдать "черную луну". Такое редкое астрономическое явление случается примерно раз в 33 месяца, в следующий раз это произойдет 20 августа 2028 года, сообщает MK.ru со ссылкой на Daily Mail.

Во это время Луна располагается между Землей и Солнцем, а обращенная к нашей планете сторона оказывается полностью в тени и остается невидимой.

Некоторые связывают данное событие с грядущим апокалипсисом, ссылаясь на библейские отрывки, в которых говорится, что Солнце померкнет, а Луна не даст света. Ученые заверяют, что никаких причин для тревоги нет.

Ранее, ночью 11 июня, жители Алтайского края и других регионов России наблюдали уникальную "клубничную луну".