Редкая и зловещая "черная луна" появится над Землей ночью 22 августа
21 августа 2025, 12:45, ИА Амител
В пятницу ночью, 22 августа, жители Земли смогут наблюдать "черную луну". Такое редкое астрономическое явление случается примерно раз в 33 месяца, в следующий раз это произойдет 20 августа 2028 года, сообщает MK.ru со ссылкой на Daily Mail.
Во это время Луна располагается между Землей и Солнцем, а обращенная к нашей планете сторона оказывается полностью в тени и остается невидимой.
Некоторые связывают данное событие с грядущим апокалипсисом, ссылаясь на библейские отрывки, в которых говорится, что Солнце померкнет, а Луна не даст света. Ученые заверяют, что никаких причин для тревоги нет.
Ранее, ночью 11 июня, жители Алтайского края и других регионов России наблюдали уникальную "клубничную луну".
жители Земли смогут наблюдать "черную луну"/// а обращенная к нашей планете сторона оказывается полностью в тени и остается невидимой/////// Ну и как тогда ее увидеть?
"Черная луна" это лишь узкоспециальное название новолуния, когда новолуние случается дважды в календарный месяц. Точно также как "голубая" луна вообще не имеет никакого отношения к цвету.
"Во это время Луна располагается между Землей и Солнцем, а обращенная к нашей планете сторона оказывается полностью в тени и остается невидимой."
Мы все наблюдаем подобное явление каждые 28 дней между убывающим и растущим месяцем. Людям, которые периодически теряют луну и в связи с этим бредят апокалипсисом, нужно освежить знания за 1 класс или обратиться к врачу.
Вот уж точно, жизнь без знания физики (и астрономии) полна магии
Черная Луна:
второе новолуние в пределах одного календарного месяца;
третье новолуние из четырех, случающихся в пределах одного сезона;
ситуацию, когда на календарный месяц не приходится ни одного новолуния.
Если посчитать все летние новолуния (25 июня, 24 июля и 23 августа), становится очевидно, что и никакого четвертого новолуния в сезоне не будет, как и два новолуния в месяц или месяц без новолуния. То есть можно спать спокойно.)))))